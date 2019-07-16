把10歲前衣服都做好！乳癌媽落淚「親自替兒女縫紉」：以後他們才能想起我

▲罹癌媽落淚替兒女縫整箱衣服。（圖／翻攝自北京時間）

記者朱世凱／綜合報導

大陸媽媽劉玲玲今（2019）年3月確診罹患乳癌，在震驚之餘也想起自己一對年幼的兒女，「這個病不知道未來是什麼狀況，我想著趁現在身體還允許的情形下，能給孩子多做一些就多做一些。」所以她拖著經歷化療的身軀，辛苦地為孩子裁縫滿箱的衣服，確保兒女10歲前都有衣服可穿。她落淚說，「萬一真有什麼意外，他們也會想起有我這個媽媽。」

▼媽媽希望孩子將來不會冷到。（圖／翻攝自北京時間）

綜合陸媒報導，事發在河南省周口市，劉媽媽雖然罹患了乳癌，卻不願躺下休息，反而是忍著身體病痛親自為兒女裁縫衣服。「我的孩子還小，我想著給她們多做一些，如果以後萬一有什麼意外的話，我也能知道他們有衣服穿。」講到這裡，她忍不住抹去臉上的淚水，除了對病魔的困擾感到難過外，也十分掛心孩子的將來。

從影像可見，媽媽手上插了不少管子，但是仍堅定操作縫紉機，最後靠著熟練的裁縫技術，將孩子10歲以前的衣服做滿一整箱。她說，「我想讓孩子知道我愛他們，讓他們在未來也會想起有我這個媽媽。」對於劉媽媽展現的偉大母愛，不少網友都鼻酸表示，「一定會好起來的！媽媽要堅強，並且相信自己。」

▼滿滿衣服都混合著媽媽掛心孩子的愛。（圖／翻攝自北京時間）

也有人留言說，「乳癌的存活率很高，只要好好治療，肯定會好轉」、「不知不覺就看出了」、「希望這位媽媽早日康復」、「時刻都想著孩子，媽媽果然偉大」、「保持正向，病魔就會遠離的」、「可憐天下父母心」、「老天會眷顧善良的人」、「要為了最愛的孩子好好活下去」。

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