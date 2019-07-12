台灣每35分鐘就有1人確診為乳癌　每天有6人死於乳癌

▲衛福部台南醫院外科部醫師陳瑞玲指出，目前國健署針對45歲到69歲的女性，提供每兩年一次免費的乳房攝影檢查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛生福利部國民健康署2018年底出版的癌症登記報告，乳癌蟬聯台灣女性癌症發生率第1名，不僅人數年年上升，初次診斷年齡更是相較於歐美國家年輕10歲左右﹔在台灣平均每35分鐘就有一位女性確診為乳癌，每天有6人死於乳癌。

衛福部台南醫院外科部醫師陳瑞玲指出，乳癌最主要的傳統治療方式為手術切除，近年各種新藥、化學治療、標靶治療、放射線治療、免疫療法日益進步，本院治療團隊整合乳房外科、整形外科、放射科、血液腫瘤科、病理科等，不論是術中直接進行整形重建手術或是術後的復健追蹤等，皆可提供量身訂做的治療計畫。

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目前國民健康署針對45歲到69歲的女性（二等親內有乳癌家族史，可提早至40歲），提供每兩年一次免費的乳房攝影檢查，透過安全的低劑量X光射線以高解析度的影像品質，讓許多乳癌早期的癌前病變癥兆（如乳管微鈣化、結構不對稱等）無所遁形。

台灣本土的大規模數據已經確認，乳房攝影篩檢是非常高敏感度又有效的乳癌篩檢方法，可以降低近4成的乳癌死亡率、並減少3成晚期乳癌的發生。但台灣女性整體的乳房攝影受檢率僅四成，不如其他先進國家過半數的普及度，仍然有很多努力空間。如果因為「忙碌沒注意」、或「聽說攝影檢查會被夾得很痛」等原因而錯失保衛健康的好機會，實在是非常可惜的事；其實只需要在月經結束後一週，帶健保卡及身份證來醫院，本院使用新型的數位式乳房攝影機可以大幅減少受檢時造成不適的時間，並有效降低疼痛感。

相較於歐美國家的乳房攝影檢查結果，多數東方女性的乳腺組織呈現較為緻密的型態，顯得乳房攝影的影像品質及敏感度稍微不足；因此針對台灣女性較為緻密的乳房組織，及乳癌確診平均年齡較為年輕化的狀況來說，乳房超音波檢查就是極重要的加分工具。

陳瑞玲醫師說，雖然在影像解析度上，乳房超音波檢查不如乳房攝影來得高，但是它不受年齡限制的可近性、影像的即時性與立體感，更是補足了乳房攝影在平面影像上的不足﹔兩者相輔相成，可以解決多數常見的各種乳房問題與可能的大小病灶。門診常見到許多女性朋友，遇到大小程度不一的乳房疼痛、腫塊、乳頭分泌物等症狀困擾，儘管絕大多數的變化或不適屬於良性的正常現象，仍使她們備感焦慮。

陳瑞玲醫師說，乳房外科門診諮詢服務，可消除女性朋友心中不必要的擔心，並得到妥善且完整的檢查與照顧，全面守護所有女性的健康，女性朋友可善加利用。