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未繫安全帶收紅單...她氣炸提訴訟！法院撤罰　全因「雙峰」惹的禍

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國道一號,國一,中山高,高速公路,交通（圖／記者季相儒攝）

▲劉女乘車繫安全帶因乳癌壓迫，因此「將安全帶拉至肚子邊」卻遭罰，她提行政訴訟要求撤罰。示意圖與本案無關。（圖／記者季相儒攝）

地方中心／高雄報導

劉姓女子因乘車上高速公路未繫安全帶，遭到交通警察拍照開罰。事後劉女主張因罹患乳癌，繫安全帶時會因壓迫而疼痛，所以將安全帶拉至腹部，並非沒繫上，因此提出行政訴訟要求撤銷處分。法院事後調查劉女病歷，發現她符合醫療機構證明無法繫安全帶的情形，因此判決罰單無效。

判決書指出，劉女2018年4月2日上午10時左右，乘車行經國道10號東向15.8公里處時，因未繫上安全帶，遭到公路警察竹田分隊拍照舉發，並裁罰3000元。劉女事後收到罰單後氣炸，決定提出行政訴訟，要求法院撤銷處分。

劉女主張，因為左側乳癌術後傷口尚未痊癒，因繫上安全帶會壓迫到傷口導致疼痛，因此上車時繫安全帶只能斜扣緊，再拉至腹部拉緊，因舉發機關警員拍照的角度，無法看見她有緊扣安全帶，處分明顯有誤。

然而，警方則表示，經過調查後發現劉女的安全帶為右肩上方往左腰部位斜向延伸，並未壓迫左側乳房，而劉女自稱「將安全帶拉至肚子邊」，表示她可正常使用兩點式的安全帶，且也應可選擇乘坐於後座設有兩點式安全帶的位置，再依規定使用安全帶，因此拒絕撤單。

法官事後調查劉女所提出的診斷書，發現她的確罹患左側乳癌，且她為了避免為及病情，在乘車使用安全帶時，也依照醫生叮囑將肩部安全帶置於手臂上端，核情應屬於法令所稱經醫療機構證明無法繫安全帶者的情形，因此判決罰單無效。全案可上訴。

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關鍵字：乳癌,高速公路,安全帶

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