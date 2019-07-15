林鄭月娥想下台多次被拒？　北京：沒聽說過，堅定支持她施政

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

英國《金融時報》近日引用知情人士說法，指香港特首林鄭月娥多次提出請辭，但都被北京當局拒絕，並要求她留在香港，清理「自己造成的混亂」。對此，大陸外交部發言人耿爽表示，沒聽說過這個情況，並強調中央支持林鄭月娥依法施政。

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝陸外交部）

香港6月起因修訂逃犯條例發生多場遊行及示威，民眾也與警方發生多次激烈衝突，直到上個週末（13、14日）都還有相關的遊行舉行，且再度發生警民衝突，雙方都有不少人掛彩。

英國《金融時報》日前報導，由於不斷有人上街頭，林鄭月娥多次在不同場合提出請辭，但都被北京拒絕，要求她留在香港，清理自己造成的混亂。報導也引述知情人士說法指出，林鄭月娥在反送中事件後無法控制情勢，況且現在沒有人想接下香港特首的工作。

▼香港七一遊行，示威者擊破玻璃，衝入立法會。（圖／路透社，下同。）

大陸外交部15日舉辦例行記者會，有記者提到林鄭月娥請辭的相關報導，發言人耿爽回應，「我沒聽說過這個情況，中央政府堅定支持特區政府與林鄭月娥行政長官依法施政。」

大陸外交部駐香港特派員公署也表示，針對個別西方媒體捕風捉影、散布不實消息，駐港公署發言人對此提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對，「中央政府堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。」

駐港公署還說，強烈敦促有關媒體秉持新聞職業操守，停止散布子虛烏有的假消息，以負責任的態度客觀、公正、平衡進行報導，真正為促進外界對香港的了解和認知、維護香港法治和繁榮穩定做出建設性努力，而不是相反。

▼香港七一遊行，示威者與警方發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）