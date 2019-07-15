沙田遊行11萬人上街！學生倒地救不到　急救員被擋防線外痛哭

▲香港沙田大遊行，主辦方宣布現場有11.5萬人響應。（圖／翻攝自臉書／香港電台視像新聞RTHK VIEWS）

網搜小組／綜合報導

反送中後續效應持續延燒，沙田大遊行14日號稱11.5萬人上街，晚間10點一度出現警民衝突。有媒體指出，警方晚間進行清場，期間一名學生在商場內昏倒，不料急救員想救助卻被警方阻止，還被一路趕出防線。急救員擔心學生安危又無能為力，當場痛哭失聲，如今影片曝光在網上流傳，引發熱議。

社群媒體Resistance Live Media在14日深夜報導，警方在沙田商場、大街上進行驅散行動，期間一名學生在商場內暈倒，急救員想協助卻被阻止。影片中可見，這名年輕急救員在警方防線前與民眾談及此事，內心既焦慮又內疚，不僅痛哭出聲，久久未能平。

▲年輕急救員內心焦急，又被警方擋防線外，當場落淚痛哭。（圖／翻攝自臉書／Resistance Live Media）

許多網友看完紛紛留言，「好心痛」、「辛苦了，弟兄，有罪的不是你」、「香港未來的希望只有靠年輕一代了」、「你已經盡力了，年輕人」、「那種我有能力但未能幫忙的內疚和無力感，我們明白、很明白，不哭了我們能做就盡量做，不要哭了。」

據了解，這場由網友接力舉辦的沙田遊行，獲得不少人響應，人潮直到深夜都未完全散去。主辦方宣布這場遊行有11.5萬人響應，遊行維持「五大訴求」，包括撤銷對示威者的控罪、取消暴動定性、追究開槍責任、撤回修例，及實行真雙普選等。

▲急救員一度癱軟蹲在地上，引起周圍民眾關心，（圖／翻攝自臉書／Resistance Live Media）

遊行期間，有示威者拆除警方封鎖線膠帶，佔領鄉事會路、源禾路交界；警方則在無警告及無出示紅旗之下，出動胡椒噴霧驅趕。到了晚間8點30分，警方以遊行已結束為由，用擴音器要求示威者立即離開，出動大批防暴警察包抄進入遊行區域。

警方晚間清場舉動，引起示威者不滿，開始朝警方丟擲雨傘及水瓶，現場氣氛一度緊張。最終晚間10點衝突正式引爆，警方開始逮捕丟擲物品的示威者，有數人受傷、被捕，現場人潮在晚間10點30分後陸續散去。