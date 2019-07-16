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「柯郭王結盟國民黨就慘了」　邱毅：韓國瑜將腹背受敵

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▲▼國民黨初選民調公布記者會,確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選高雄市長韓國瑜以壓倒性的支持度勝出，國民黨前立委邱毅15日分別在臉書、微博發文，勸鴻海集團創辦人郭台銘千萬不要脫黨競選，而韓國瑜應該要拿出更大的誠意與耐心，化解初選過程中的芥蒂，如果台北市長柯文哲也投入2020大選，只要柯能成功結盟郭王，韓將陷入腹背受敵的窘境。

邱毅在文章一開頭先勸郭台銘願賭服輸，既然參加初選，就不要管過程中有什麼不滿，因為輸了就是輸了，所以千萬不要「脫黨競選」；接著，他點出韓國瑜贏了初選，柯文哲參選的可能性就會大幅提升，假如柯真的投入選戰，在缺乏財力、組織的情形下，只要與郭台銘、前立法院長王金平結盟，這些難題都能迎刃而解。

▲▼張亞中宣布參選總統,邱毅。（圖／記者季相儒攝）

▲邱毅認為韓國瑜應該努力化解初選期間的芥蒂，避免柯、郭、王3人結盟。（圖／記者季相儒攝）

「但這（樣）一來國民黨就慘了，韓國瑜將變成腹背受敵，既要承受蔡英文排山倒海的攻擊，又要防著柯文哲瓜分票源與冷箭來襲，還有高雄大本營的『罷韓』行動也會更如火如荼地進行。」邱毅指出，現在韓要做的事情就是團結與整合，一定要強力約束韓粉，不要再做出造成「親痛仇快」的過激行動，免得成為郭、王兩人脫黨競選的理由。

邱毅認為，未來的選戰應該就是蔡英文、韓國瑜、柯文哲三足鼎立，韓國瑜必須拿出更大的誠意和耐心，化解初選過程中的芥蒂，韓粉和某些特定媒體也應該體會「朋友多多，敵人少少」的勝選之道，少為韓四面樹敵，製造不必要的矛盾衝突，這樣才能讓更多人支持韓，「才可能打敗柯文哲，下架蔡英文。」

▼邱毅PO文全文。（圖／翻攝自微博／邱毅台灣）

若柯文哲結盟郭王，邱毅：韓國瑜將腹背受敵。（圖／翻攝自微博／邱毅台灣）

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關鍵字：2020大選,韓國瑜,邱毅

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