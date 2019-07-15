杜紫宸拋3大關鍵提問韓國瑜　「果決處理，否則2020大選無望」

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1423 票 75.05 % 473 票 24.95 % 總計 1896 票。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統初選電話民調結果在15日上午正式公布，由高雄市長韓國瑜勝出。中華大學講座教授杜紫宸在初選結果出爐後不久，隨即拋出3個問題希望韓國瑜能果決處理，否則很有可能導致2020大選無望。

杜紫宸的第一個問題是「高雄市長什麽時候辭」，他認為，晚辭不如早辭，該斷不斷的部分有前台中市長胡志強這個前車之鑑，但假如韓辭去市長一職，藍營該派誰出來、勝選機率大不大又是另一個問題。

▼▲韓國瑜在國民黨初選中勝出，杜紫宸對他提出3個問題。（圖／攝影中心攝、翻攝自杜紫宸臉書）

而第二問題是，「怎麽給『是韓不投』族群一個妥適的交待？」杜紫宸指出，如果少了這將近200萬人的支持，2020大選恐怕還是無望；第三個問題則是關於沒有通過初選的鴻海集團創辦人郭台銘，「郭董選擇沉澱3天再親自回應，韓如何在此之前，表達出最大合作善意？」

除了杜紫宸拋出這3個關鍵問題之外，名嘴黃智賢也在臉書粉絲團「黃智賢世界」PO文，內容提到，國民黨初選結果韓國瑜大勝，但她更想知道有沒有辦法將所有人團結在一起，「不團結的結果，當然就是保送蔡英文。」

▼韓國瑜在國民黨初選民調公布記者會上與周錫瑋擁抱。（圖／記者李毓康攝）

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