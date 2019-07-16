柯文哲參選2020隱憂　轉移戰場、借力帶動議題回流

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著韓國瑜自國民黨內初選出線，2020總統大選「選手」一個個就位，而目前最讓外界好奇的就是台北市長柯文哲到底是否參選。儘管面對參選問題仍不斷賣關子，但傳出因為韓國瑜的出線，讓柯文哲參選的意願「很高」，且柯營檯面下動作不少，攸關參選資格的連署布局也已見雛型，內部也定調要以無黨籍參選，整個團隊呈現蓄勢待發。

但柯營也有擔心的問題，其中最大的問題在於議題的操作。幕僚指出，由於沒有正式對外宣布參選，柯文哲難以在議題上有主導權，加上從去年選舉前開始延續至今，柯文哲不願在公開場合隨意評論對手，雖一改「失言阿北」的形象，但也降低柯在輿論上的能見度。

要帶起大眾關注輿論，最快的方式就是外部因素催化，如「統獨議題」在去年2018九合一選舉討論度低，主戰場在年改、經濟，讓專注改革的蔡政府吃足苦頭。但到了今年，蔡政府把握年初大陸國家主席習近平的《告台灣同胞書》40周年談話，一直到近來反送中事件的機會，統獨、主權議題在台灣社會大大發酵，讓蔡英文聲勢一夕高漲。

幕僚指出，未來若柯文哲投入選戰，能否把主戰場從統獨等轉移到拿手的地方還是關鍵。如何讓現階段主推的「國家治理」、「清廉勤政」、「提升行政效率」等口號被選民接受，都需要「外部事件」引起關注、讓討論回到對柯文哲有利的地方，讓選民意識到，跳脫統獨之外，柯文哲的主張對台灣的發展也同等重要。

而從柯文哲臉書也可以發現，近來PO文的討論內容，層級不斷拉高。幕僚表示，雖然柯文哲沒有正式宣布參選，但接下來會慢慢「跟議題」，既然沒辦法帶動議題，那現階段至少要跟著議題走，針對同樣事情提出柯文哲的作法，至少在內政部分，柯文哲的理念與其他政治人物仍有很大的區別，同時也能維持討論的熱度。

面對2020年的硬仗，對柯營來說，要在蔡英文、韓國瑜極大化藍綠對決情形下，盡量爭取最大的發揮空間。但好消息是，在藍綠初選攻佔媒體版面情況下，尚未宣布參選的柯文哲，在民調上仍握有20%左右的浮動支持度。

▲柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

其他人也看了這些新聞…

►獨／韓國瑜勝出！中午密會吳敦義 擬再拜會郭台銘、朱立倫

►總統初選落敗...郭台銘出國沉澱 朱立倫繼續跑不脫黨

►總統初選民調 韓國瑜44%、郭台銘27%、朱立倫17%