吳鳳批「最醜房子在台灣」　髒爛鐵皮屋好像「只為睡覺而蓋」

▲土耳其籍藝人吳鳳。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

實習記者蔣昕蒨／綜合報導

土耳其籍藝人吳鳳來台10多年，不僅成為台灣女婿，還在去年取得台灣身分證。他13日在個人臉書透露，最近帶女兒去烏來遊玩，在美麗的景色中滿是突兀的鐵皮屋，簡直「醜到沒辦法形容」，好像「只是為了睡覺而蓋的」，由於房子的主人都不是窮人，他不懂住在裡面的人為何沒有感覺？

吳鳳在臉書透露13日帶著女兒去烏來玩，沿路看見山、森林等許多漂亮的風景，但在美景中卻看見了與其不搭的房子、鐵皮屋，他說：「我真的不懂到底在台灣為什麼都沒有一個蓋房子的美感跟規劃？鐵皮屋一堆，破破爛爛的窗戶，灰色的外觀，髒髒的屋頂！」

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▲烏來台車。（圖／記者蔡玟君攝）

吳鳳也在文中疑惑，房子的主人並非窮人，住在裡面的人沒有什麼感覺嗎？就連市區都有同樣的問題。並表示自己去過日本、韓國、越南、大陸、印尼等許多國家，看過最醜的房子似乎在台灣，「好像在台灣房子只是為了睡覺而蓋的」。

▲吳鳳在臉書發文。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

此文也引起網友的共鳴，對台灣蓋房的規劃表示意見，「真的沒規劃，自己的土地，高興怎麼蓋就怎麼蓋！」、「台灣人自以為是的美感」，也有人說，除了美感問題，還有現實因素，「很多地方對於房子的外貌（庭院什麼的）是有法律規定的，太醜（風格不對）被檢舉會罰錢的」。