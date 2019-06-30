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嘉義鐵皮屋惡火帶走小姊妹　姑姑悲痛：有聽到哭喊，怎麼沒逃出來…

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記者孫于珊／嘉義報導

一場突如襲來的大火，連鞋子都來不及穿，只能先逃再說！嘉義市美源街110巷一處鐵皮屋30日上午爆發火警，濃濃黑煙狂竄，雖然消防隊出動15部消防車及45人趕抵現場救災，並在十分鐘左右就將惡火撲滅，但十歲和六歲的一對小姊妹，卻不幸葬送火窟，同住的姑姑悲痛表示，她們聞到煙味怎卻沒逃出來…..。

▲▼嘉義美源街火警！兩女童喪命，小姊妹姑姑悲痛回應（圖／截圖自東森新聞）

▲嘉義美源街火警！一對小姊妹喪命，其姑姑悲痛表示：她們聞到煙味怎卻沒逃出來......（圖／截圖自東森新聞）

小姊妹的姑姑說，她聞到煙味就趕緊起床，看到隔壁的神明廳已經都著火了，連要穿鞋都沒辦法，她想說小朋友聞到煙就應該逃出來，卻怎麼也沒想到她們竟然沒逃出來；她還表示，當時到樓下叫弟弟（小姊妹父親）起床，後來有聽到小朋友哭喊，且那時就有煙了，但仍想不透為何小朋友沒逃出來？她眼眶泛淚再次表示：「我不知道小朋友怎麼沒逃出來。」

▲▼嘉市女童葬身火窟。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼嘉義市小姊妹葬身火窟。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼嘉市女童葬身火窟。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

大火發生時，小姊妹的媽媽出門工作，爸爸在一樓熟睡，救難人員在2樓臥室發現這對女童時，她們已不幸罹難。消防人員研判，由於鐵皮悶燒助長火勢，小姊妹極有可能吸入過多一氧化碳昏迷，才會來不及逃出。目前警消人員正積極調查起火原因。（新聞來源：東森新聞）

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