圍牆坍塌「連土帶車」壓毀鐵皮屋　數個家庭睡夢中遭活埋…釀15死

▲連牆帶車壓毀臨時搭建的鐵皮屋。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

印度馬哈拉什特拉省(Maharashtra)浦那市發生一起擋土牆坍塌的意外,壓垮牆壁周圍臨時搭建的鐵皮屋,造成15人死亡。鐵皮屋內住著在附近工地工作的勞工家庭,警方推斷因為連日大雨,加上工地開挖導致附近土壤鬆動,才讓擋土牆倒塌。目前擋土牆以及工地的建商、工地工程師與勞工承包商都被以過失殺人罪起訴。

浦那市(Pune)已經連兩日降下豪大雨,沒想到29日凌晨,一處社區的6公尺高的擋土牆突然倒塌,壓毀圍牆周圍臨時搭建的鐵皮屋,屋內的居民在睡夢中直接被土石掩埋,停在社區內的車輛一併被壓下,增加了救援的困難與死傷程度。

▲意外共造成15人死亡。(圖/路透)



當地警方表示,住在鐵皮屋內的家庭,大部分是來自印度北方的勞工,他們正在附近進行土地開發的工程,據了解,目前確定至少有15人死亡,包含4名女性與2名兒童,還有2人住院治療中。

諷刺的是,社區委員會今年2月才向開發商投訴,他們認為擋土牆的結構不夠穩固,附近的工地不斷向下挖掘,可能讓土石鬆動,要求建商加強擋土橋,但建商並無任何作為。浦那警局發言人表示,將會徹底調查坍塌原因,「不會該負責的人是誰,我們都會堅持採取行動。」目前建商、工地工程師與勞工承包商等8人已經被以過失殺人罪起訴。

