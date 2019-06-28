台灣女婿吳鳳：幸福的婚姻靠這三寶　網友大讚真男人！

▲行腳節目金鐘獎主持人吳鳳，分享自身經驗，談到台灣女婿有三個生存法寶！（圖／光泉提供，以下同）

消費中心／綜合報導

行腳節目金鐘獎主持人吳鳳，於6/21在新光越站前廣場與粉絲同歡跳舞！身為台灣女婿吳鳳，愛家好男人形象深植人心，現在擁有兩個寶貝女兒之後，對於家庭有更深的體認。

吳鳳對做台灣女婿有三個生存法寶：「第一寶：夫妻不管多忙都要留時間談心；第二寶：陪伴小孩成長玩樂，是建立他們價值觀很重要的一環；第三寶男人也要學會照顧全家人的健康。」

吳鳳透過自身的經驗表示，因為工作的關係經常出外景，上山下海，所以體能上的維護、要有健康的身體，才能帶給全家人幸福。「這次應邀跳健康舞，動作很簡單，就非常適合帶著長輩、另一伴跟小朋友一起跳，花個2分鐘時間就能夠一起做運動，還可以跟家人多交流培養感情。健康絕對是要陪伴家人長長久久的無價之寶。」

40歲以上被喻為三明治族群，面對上有父母、下有小孩要照顧，經常忙碌的蠟燭兩頭燒，身為家庭的重心卻往往忽略照顧自己，要有完整的運動時間及均衡的飲食著時不易，也造成到了中年健康開始亮紅燈。

光泉行銷企劃部陳世崇經理表示，現代人工作忙碌，三餐經常無法定食定量，加上忙碌壓力大，飲食上追求快速方便，因此光泉公司這次希望可以藉由簡單的健康操，帶動全民運動，透過健康舞讓大家可以放鬆心情之外；光泉一直致力推廣健康產品，所推出的營養三寶保久乳飲，包含高鈣無加糖牛乳、珍穀堅果牛乳、黑芝麻牛乳，都沒有額外添加砂糖，裡面擁有牛奶的蛋白質、鈣質、以及堅果穀物的營養，讓民眾可以方便快速補充營養，健康無負擔。

「飲食」與「運動」是健康的不二法門，光泉營養三寶小小一瓶方便好攜帶，給忙碌的現代人快速補充營養，相當值得推薦給身邊的親朋好友。現在買光泉營養三寶產品，上網挑戰跳健康舞，還有機會獲得5,000元的營養補給金跟Garmin心率手環喔！

活動詳情：https://www.facebook.com/180080052032125/posts/2887655324607904/