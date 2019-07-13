情侶迷路受困南投山區　警機智靠「電線桿」成功尋人

▲蔡姓男子載女友到南投出遊，聽信導航受困在九份二山。（圖／草屯警分局提供）

記者白珈陽／南投報導

導航又出包！一對來自台中的情侶12日出遊南投，從中寮鄉龍鳳瀑布要往清境農場方向時，誤信導航「最近距離」，一路開往偏僻山區，因連日降雨導致山區路面一片泥濘，車輛前輪深陷泥淖動彈不得，遂撥打110求助，但回報位置時卻不知身處何方，只看到電線桿編號，草屯爽文派出所員警透過電線桿編號尋人，花了1個半小時才終於找到人，幫助車輛脫困。

台中蔡姓男子12日帶女朋友到南投玩，傍晚5時50分結束中寮鄉龍鳳瀑布行程，要前往清境農場時，採用Google導航並設定「最近距離」，希望藉由最近距離能夠早點抵達目的地，但導航卻將蔡男越帶越深山，讓蔡男再度迷航，一路開往中寮與國姓交界的山區。

因山區午後常發生雷陣雨，導致路面一片泥濘，蔡男車輛前輪不幸陷入泥濘、動彈不得，加上當時天色已晚，蔡男只好打電話向警方求助。警方向其詢問地點時，蔡男根本不知道自己身在何方，爽文派出所員警謝琪儒遂引導蔡男找尋附近是否有電線桿，再請他報出電線桿編號。

蔡男最後找到一根編號為「港竂枝195分3 G7700KA91」的電線桿，謝琪儒知道詳細位置後，發現蔡男所處地點為國姓轄區，為免蔡男2人再發生危險，仍開了一個半小時的車程，終於在九份二山山區發現2人，並用警車幫忙拖拉前輪，助受困車輛脫離泥淖。蔡男與其女友受困山區兩個多小時，受到不小驚嚇，脫困後2人除不斷向員警道謝，也稱「導航果然不能全信！」。

▲蔡男2人受困山區2個多小時後終於獲救，不斷向警方道謝。

草屯警方呼籲，一旦行走在不熟的山區或產業道路，應盡快原路返回，以免因不熟悉路況而發生意外。另外，如迷路當下發現附近有台電的電線桿，可利用「電線桿編號」向警方告知，警方即可利用電線桿號碼查詢系統找到位置；若手機有網路訊號，也可利用www.net-tw.net/map.asp查詢自己的位置，再向警方通報。