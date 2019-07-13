日月潭派出所副所長開車急性心肌梗塞昏迷　2警CPR鬼門關救回

▲日月潭派出所副所長陳琪瑜（左1）值勤時身體不適請假返家，途中發生急性心肌梗塞險喪命。（圖／集集警分局提供）

記者白珈陽／南投報導

南投日月潭派出所副所長陳琪瑜13日上午7時，行經魚池鄉大雁隧道前時，心臟忽然傳來陣陣劇痛，在昏迷前撥打電話回警局求救，2名同仁獲報急忙趕赴救援，到達現場時發現陳身體抽搐、呼吸心跳逐漸微弱甚至停止，趕緊施以CPR搶救，並送上救護車，途中救護人員以電擊刺激心臟，經埔里基督教醫院急救後，成功將陳從鬼門關前拉回，院方表示陳目前已意識恢復，但仍須在加護病房內觀察2天。

警方表示，陳琪瑜上午7時表示值勤時自覺身體不適，於是請假自行返家休息。但途經大雁隧道前時，派出所員警賴柏諭、林筠臻接獲救命電話，電話中陳琪瑜說他心臟突然發出陣陣強烈劇痛，需要同仁幫助，賴、林2位員警便立即趕赴予以救援，抵達現場時發現陳不斷抽搐，沒多久甚至呼吸心跳都停止，賴員當機立斷對陳施以CPR，等待救護車救援。

救護人員將陳抬進救護車後，對他進行心臟電擊，火速送往醫院。院方診斷出陳有急性心肌梗塞，並緊急為他實施心導管手術，經急救後，陳已恢復意識，但仍須待在加護病房觀察48小時。院方表示，幸虧2名員警處理得當，當下就對陳展開CPR，加上救護人員施以電擊心臟急救，為陳男續命，否則再晚個幾分鐘後果恐怕不堪設想。

集集警分局於下午特別表揚賴柏諭及林筠臻2位員警，他們臨危不亂、處置得當的行事，挽回了陳的性命，並通報轄內單位各處同仁，請同仁多加注意自身身體狀況，如有發現身體不適等問題，務必及早因應，也呼籲同仁一起為陳琪瑜加油，盼他能早日康復。