南投「碰瓷男」自躺引擎蓋製造假車禍　警：哦…他是路倒常客

記者白珈陽／南投報導

南投一名婦人12日開車外出購物，行經市區時一名男子緩緩迎面靠近，見婦人開車速度緩慢，突然反身倒在引擎蓋、慢慢滑落，開口向婦人要錢，婦人直覺遇到「碰瓷」，立刻報警並提供行車紀錄影像；帶到警局時有眼尖員警發現，男子是路倒「常客」，常濫用救護車醫療資源，救護人員早已不堪其擾。男子在警局時向警方供稱腳被擦撞需要婦人賠償，婦人則不排除要向提出毀損告訴，詳細情形警方正調查釐清當中。

▲行車紀錄器清楚拍下陳男躺倒在陳婦車輛引擎蓋，成大字形滑落車前，製造假車禍詐財過程。（圖／民眾提供）

45歲陳姓婦人開車到南投市購物，行經民族路轉進大同街時為尋找車位，緩慢行駛時速不到10公里，陳姓男子在十公尺外鎖定陳婦車輛，慢慢走向她，抓準時機躺倒在引擎蓋上，雙腳彈起呈大字形慢慢滑落，陳婦下車關心查看，只見陳男毫髮無傷，卻大喊「被車撞到了」，並開口索取醫藥費，全部過程都被行車記錄器所拍下。

▲陳男在數公尺外便已鎖定緩慢駕駛的陳婦車輛。

警員到場後，將兩人帶回警局，警員林政宏看到陳男時，一眼就認出他其實就是附近的問題人物，常喝得醉醺醺並藉故在街上隨機找人討錢，且常濫用醫療資源、亂叫救護車，救護人員早已不堪其擾。陳男在警局時不斷向警方供稱腳遭擦撞，要婦人賠償醫藥費，陳婦則有行車記錄器影像為證，表示將不排除對陳男提出毀損告訴。

警方表示，警員抵達現場時，陳男、陳婦雙方各執一詞，呼籲民眾若遇到類似情形或發生交通事故，立即撥打110通報警方，並留在現場等候員警處置，切勿私下和解，以免後續衍生更多爭議。