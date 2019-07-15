高雄草衙道暑假12場親子活動吸客　今年人次上看1000萬

▲高雄草衙道的「Kuroro宇宙氣墊喵樂園」。（圖／高雄草衙道提供，以下同）

記者蔡惠如／高雄報導

新光三越接手高雄草衙道購物中心後，去年4月開始旗下改裝與品牌優化，今年陸續完工，預計館內25%改頭換面，包括重塑化妝品區與居家區域，今年暑假主打招牌運動與娛樂設施，祭出12場大型活動吸客，預計今年來訪人數將突破千萬，業績上看35億元。

2017年底新光三越接手購物中心積極改裝，全館增加50個櫃位與80多個品牌，將全館新增到258個專櫃，在1樓打造250坪美妝藝術殿堂，引進16個全新品牌，且內建10多間護膚室，強化體驗行銷，且另新增家用區，引進廚房、臥室與客廳商品，包括伊萊克斯與天妮絲名床等獨家櫃位。

▲250坪大的美妝區櫃位。



針對暑假娛樂市場，也重新OPEN館內CR虛擬實境專區，共有40款以上的遊戲可體驗，除了VR設備之外還會搭配搖動座椅與震動地板，讓遊戲中的情境更刺激，體驗價從400元至600元不等，另有團體套票。

而針對暑假檔期，高雄草衙道也祭出12場大型活動吸引親子客，包括「Kuroro宇宙氣墊喵樂園」，內有高達6米的巨無霸的太空船氣墊，以及接近兩層樓高的滑梯，在週末假日限時2小時都要排隊等候；7／25起則有「TOMICA多美小汽車節」與「巧虎互動嘉年華魔法島大冒險」主題特展，主打還原電影場景，讓小朋友扮演小小魔法師，拿著星星魔仗的運沉浸式體驗概念，讓小孩過個快樂暑假。

▲針對親子客層舉行的相關特展吸引不少民眾假日前往。

草衙道總經理楊宗榮表示，從接手後半年內即進行賣場改造與品牌優化，預計2019年參觀人數可上看1000萬人次，目標業績達35億元，比2018年的30億元成長20%，預計明年3月起將再進行內睡衣與引進品牌的改裝，屆時還會再引進2、3個知名品牌。