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韓國瑜選總統　陳其邁：高雄人「嚥氣」啦！

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▲韓國瑜選總統，陳其邁：高雄人「嚥氣」啦！

▲陳其邁(左一)到桃園龜山區參訪Gogoro工廠。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨黨內總統提名初選民調揭曉，高雄市長韓國瑜勝出，現任行政院副院長陳其邁，因去年與韓國瑜競選市長交鋒，對於韓國瑜勝出及是否備戰再度參選高雄市長補選？陳其邁15日到桃園龜山區參訪Gogoro工廠表示，韓國瑜參選總統，急著想離開高雄，讓高雄人很「嚥氣」！而他現階段將全力做好行政院副院長的工作。

陳其邁強調，高雄市是他的家，有任何他可以貢獻心力的地方，中央與地方都會充分合作，推動高雄好好建設，尤其如今是高雄產業轉型的關鍵，包括橋頭科學園區、捷運黃線與紅線等，中央都會全力補助。他現在的工作是行政院副院長，他任事的的風格是「做什麼、像什麼」，也就是現階段將全力把行政院副院長的工作做好。▲韓國瑜選總統，陳其邁：高雄人「嚥氣」啦！

▲陳其邁到桃園龜山區參訪Gogoro工廠。（圖／行政院提供）

陳其邁也指出，15日上午他搭乘高鐵時，就被很多人問到韓國瑜請假北上一事，他以導演吳念真所說的「心之所在，就是故鄉」，韓國瑜看起來那麼急著想離開高雄，首先要面對的是如何向高雄市民說明競選期間的承諾，讓他替韓國瑜感到非常遺憾。▲韓國瑜選總統，陳其邁：高雄人「嚥氣」啦！

▲陳其邁到桃園龜山區參訪Gogoro工廠。（圖／行政院提供）

Gogoro電動機車全台累積銷售突破18萬台，行政院副院長陳其邁率領政務委員龔明鑫、環保署副署長沈志修等相關部會官員，今天到桃園龜山參訪Gogoro工廠，並試乘體驗Gogoro電動機車。據透露，政院相當關注Gogoro「電池國產化」進程，希望未來台灣能組成電動機車國家隊，透過新南向政策打進東南亞國家市場。

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關鍵字：韓國瑜,國民黨民調,陳其邁,高雄

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