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中山大學首辦「DNA急智王應用競賽」　鼓勵學生跨領域學習

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▲▼中山大學舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」。（圖／中山大學提供）

▲中山大學舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」。（圖／中山大學提供）

記者李唯甄／高雄報導

高雄中山大學12到14日舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」，整合文學、地理學、史學和化學等不同專業領域，以「多元、創意、好玩」為籌備基礎，讓參賽同學以開放心胸迎接挑戰，學習跨領域的知識。

這次競賽由中山大學機電系教授程啓正擔任計畫主持人，並帶領中山學生一同籌辦，程啓正提到，每位學生的專長可能都不一樣，因此這次競賽包含了跨領域且實作的關卡，就是希望同學們可以發揮想像力，讓學習不只是為了考試，還能運用在日常生活。

▲▼中山大學舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」。（圖／中山大學提供）

▲中山大學DNA急智王應用競賽，以「多元、創意、好玩」為籌備基礎。（圖／中山大學提供）

「人生貴在體驗！」來自高雄女中的極致王團隊笑說，這幾天的活動很好玩，如果有下一屆，「還會想參加」。台南一中也有學生團隊前來參賽，賽前這些學生做足功課，像是上網瀏覽最新時事、背下化學元素週期表、甚至把金曲獎的獎項都記下來。經過縝密的準備，終於拿下高中組第二名的殊榮。

程啓正指出，「競賽輸贏雖然重要，但不是唯一」，活動總召陳泳至也認為，在團隊合作的過程中激發創意，讓自己的視野更開闊才是最重要的，「學機械常常要SOP，一二三四按步驟進行，但我發現其他科系的夥伴可能是一三二四」，陳泳至表示，當學生發現自己和他人有不一樣的想法，正是互相學習、創意發想的機會。

▲▼中山大學舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」。（圖／中山大學提供）

▲不少學生團隊前來參加「DNA急智王應用競賽」。（圖／中山大學提供）

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關鍵字：高雄,中山大學,DNA急智王,機電系

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