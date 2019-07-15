韓國瑜決定「請事假」北上迎初選結果　黑米祭「擇日參加」

▲國民黨總統民調結果，將在15日公布。（合成圖／ETtoday資料照）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜14日晚間宣布，15日將北上參加國民黨總統初選民調公布記者會，然而看看高市府日前公布的市長行程，其實韓國瑜從13日開始就沒有公開行程，但由於15日是星期一、屬於上班日，高市府也說明韓國瑜已經請好事假。

國民黨總統初選民調結果15日將正式揭曉，韓國瑜從13日起，一連三天都無公開行程，包括周一上班日當天，行程都是一片空白，由於國民黨主席吳敦義曾表示，希望5位參選人在公布結果當天，能夠一起到場迎接最終結果，韓國瑜的行程似乎也表示「準備好了」。

▲韓國瑜連續三天無公開行程，高市府表示韓國瑜周一已經請好事假。（圖／高雄市府新聞局提供）

但隨即有消息爆出，韓國瑜先前原本答應出席高雄茂林區多納部落每年一度的「多納黑米祭」，最後卻臨時改由副市長洪東煒代打，引來當地部落族人抱怨「被放鳥」；高市府第一時間緊急說明，韓國瑜真的很想出席，雙方行程仍在努力安排中，直到14日晚間9點半，才確定韓國瑜將北上參加記者會。

高雄新聞局長王淺秋表示，韓國瑜15日已經請好事假，至於黑米祭活動，則會再另外找時間造訪。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）