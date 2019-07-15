老家扛西瓜！他開心切一刀…「見厚實白肉」感動哭：是新品種　千人笑炸　

▲原PO回老家，拿了一袋西瓜。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

「我今天回老家給家人欣賞，然後我弟提了這袋說是西瓜要給我」，一名男網友日前回老家，要離開的時候帶著「充滿親情的西瓜」回到自己的小窩，想把西瓜切分來冰的時候，一刀下去秒傻眼，「想不到我弟對我真好……這竟然是新品種……」其他人也笑噴，「先料理弟弟再料理瓜」、「竟然會搞錯，笑翻。」

這位男網友日前在臉書《爆廢公社公開版》表示，當時他回到自己的小窩要整理冰箱，很開心地抱著西瓜要切來冰，「一刀下去後……我感動的快哭了……想不到我弟對我真好……這竟然是新品種……有著冬瓜口味的西瓜。」

請繼續往下閱讀...

原PO無奈笑說，把瓜切開來之後，「現在在思考著要不要出門買薑和蛤蜊……回來煮個西瓜蛤蜊湯。」看看照片，只見塑膠提袋裡裝著一顆頗大的瓜，外皮則是翠綠色，表面還有同色系的斑點，乍看之下和西瓜非常相像。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲嗯？原來是白肉西瓜啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

但仔細看看右邊被剖半的瓜，只見露出真面目的並不是西瓜，而是冬瓜的白色果肉和扁平的種子。看到照片後，其他人紛紛笑噴，「要料理冬瓜口味的西瓜，還是要料理弟弟」、「白肉西瓜蠻甜的，建議燉中藥」、「西瓜去美白了」、「一切都是冬瓜的錯，為什麼自己明明是冬瓜卻要偽裝成西瓜。」

原PO最後也更新貼文，「進度報告……目前煮了西瓜薑絲湯和滷西瓜……以上都是冬瓜口味……」並在留言處笑說，「我弟弟對我那麼好，要好好疼愛他」。許多網友看到貼文後，都留言提供冬瓜食譜，也讓原PO笑呼，「釣出一堆吃法，我都覺得這顆不夠煮了……」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！