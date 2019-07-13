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杯裡積滿「陳年老滷」！他堅持「養咖啡杯」：喝起來才有味　千人見狀狂嘔

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▲▼ 神人堅持要「養杯子」，杯底杯壁都是咖啡漬 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲ 男網友堅持要「養杯子」，杯底杯壁都是咖啡漬 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

先前有人指出「牛仔褲」不需要天天洗，目的在於「養褲子」，甚至連藝人楊丞琳也曾爆料自己「絕對不洗牛仔褲」，髒了頂多拿濕布擦一擦而已。一名男網友也秉持同樣的精神，喝咖啡都專用同一個杯子，喝完之後簡單沖一沖、不特別洗乾淨，導致杯裡積了超多咖啡漬，他還表示有污垢喝起來才會有味道，令網友們作嘔。

一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示自己每次喝咖啡時，都習慣使用同一個杯子，每次喝完都只用清水隨意沖沖，所以長期下來，杯子裡積滿了咖啡色的咖啡漬，他也稱此舉叫做「養杯子」。沒想到日前老婆看不下去杯裡的汙垢，就直接拿來刷乾淨，讓他失望表示「不用特地洗欸！滿滿的咖啡垢喝起來才有味道啊！」

請繼續往下閱讀...

只見咖啡杯裡充滿了深淺不一的咖啡垢，杯壁和杯底也參雜著幾道白白的刮痕，大多數的網友們都看到受不了表示，「我只聽過牛仔褲養褲的說法」、「又不是茶杯還養杯子」、「嘔嘔嘔嘔嘔」、「你也可以養身體，不要洗澡」、「天啊，你老婆能忍住不把杯子丟了已經對你很好了」、「老滷的概念」、「養到後面直接用熱水沖開就是一杯咖啡XD」。

其他人則是點出隱憂，表示這樣其實是在養細菌，「容易滋生細菌欸」、「好像馬桶垢」、「喝一杯下去你應該也要去廁所蹲了吧」、「瓷器的孔洞小，會卡在上面就代表真的是髒了」、「滿滿的細菌溫養床」。也有人建議，如果不想用力刷洗，也可以在水中加小蘇打粉，咖啡漬就會自動浮出，重新變出一個新的白杯。

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關鍵字：咖啡,咖啡漬,杯子,爆廢公社公開版,細菌

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