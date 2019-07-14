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大蒜辣椒都沒用！媽靠「長壽小物」一招戒斷奶嘴　她秒震驚：要毒死我？

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▲▼ 奶嘴,嬰兒,寶寶 。（圖／取自pixabay）

▲戒奶嘴令許多家長頭痛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

小孩成長期要戒斷的東西不少，尿布、母奶和奶嘴都包含在其中，除了孩子本身的天份，也考驗爸媽的耐心與智慧。一名女網友和媽媽聊到「戒奶嘴」這件事時，才終於知道自己小時候是靠怎麼戒掉的，超刺激的方法雖然秒成功，卻也讓她傻眼問媽媽「妳是要毒死我嗎？」

「妳能不能多愛我一點啊！」一名女網友昨日在臉書「爆廢公社公開版」上發文，她表示日前媽媽向她表示「妳女兒的奶嘴很好戒」，騙說已經丟到垃圾車裡了，就從此沒再吵著要吃過。媽媽接著還感嘆道，「不像有個小孩啦，塗大蒜塗辣椒都沒用。」原PO這才意識到媽媽指的是自己。

請繼續往下閱讀...

原PO很好奇當初自己究竟是怎麼戒掉奶嘴的，媽媽接著也陷入回憶中揭開真相。她表示某日原PO一直狂哭，吵著要吃奶嘴，她一氣之下便拿了手邊的綠油精塗在奶嘴上，然後塞進女兒的嘴裡，讓原PO超震驚表示「我真的是妳小孩嗎？要毒死我膩！」這時媽媽則神回說，「某ㄍㄡˊ賽就好了啦！（沒有沾到屎就好了啦！）」笑翻一票網友。

鄉民們紛紛留言表示這招太厲害，「還好戒了，不然就要甲…」、「阿嬤好狠啊」、「阿嬤就是強」、「所以綠油精好吃嗎」、「親生的沒錯了」、「我媽也拿萬金油還是綠油精塗我奶嘴逼我戒，我們能活到今天真的是不容易啊」。

▲▼奶嘴,女嬰,嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大家都用什麼方法幫助孩子戒奶嘴呢？（圖／取自免費圖庫pixabay）

本站日前一篇《戒奶嘴半年！人妻祭一招3天見效　2歲兒「嘴嘴有蟲蟲」…網笑炸》，文內提供了比較不激進的方法，這位媽媽也是試過各種撇步都沒用，最後只好把一隻假鍬形蟲塞到奶嘴上，才讓半年無法戒斷的兒子3天就輕鬆拋棄奶嘴，引發網友熱議。

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關鍵字：奶嘴,綠油精,,爆廢公社公開版

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