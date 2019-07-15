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枕頭蓋頭性侵女網友　人夫冤喊「她嫌我和照片有落差」仍慘輸

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記者黃翊婷／綜合報導

葉姓男子隱瞞自己已婚的身分，透過交友軟體結識女網友小佳（化名），兩人在2015年10月相約第一次見面，他卻將人載到摩鐵性侵，並威脅如果不從，就要找十幾個朋友「一起來玩」。雖然葉男辯稱全程都是雙方自願的，但台南高分院法官不採信，最後駁回上訴，維持一審判決有期徒刑4年6個月，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,女性,拒絕,害怕,低落,角落,暴力,性侵,小孩,性暴力,家暴,受害者。（圖／123RF）

▲小佳指控遭性侵，但葉男反駁雙方是情侶，一切都是自願的。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

判決書中提到，小佳在偵查過程中證述，當天被帶進摩鐵有先觀察環境，看到有門就想跑出去求救，沒想到卻被拉住，想打110報警，還沒接通手機就被搶走摔壞，「他威脅我馬上把衣服脫掉，不然就要叫十幾個朋友來跟我玩，我不要，他就說要支付他工作還有旅費，不然就是要跟他一對一在床上玩，我都說不要」、「他力氣太大，我當時身體虛弱，沒有什麼力氣反抗，他掀開棉被拉我的腳，並用枕頭把我的頭蓋住」。

而楊姓女友人證稱，小佳曾透過LINE打電話給她，說自己被帶到一個很奇怪的地方，語氣很緊張，「我叫她不要緊張，可以跑多遠就跑多遠」；侯姓婦產科醫生也表示，小佳第一次就診時，只提到是因為第一次性行為後出血，第二次來神情就有點害怕，沒那麼自然，「我詳細問一下她怎麼了，她才說被陌生人性侵，所以我才會在病歷上寫，『神色異常，問出被網友性侵，轉成大急診』。」

▲▼示意圖,滑手機,手機,手（圖／123RF）

▲小佳聲稱自己曾試圖報警求救，手機卻被葉男搶走、摔壞。

不過，葉男到案後矢口否認性侵並辯稱，他與小佳是男女朋友，發生性行為是你情我願，期間他沒有搶手機，況且抵達摩鐵時工作人員還在準備房間，當時有10、20分鐘的空檔，如果真的遭到脅迫，大可在這時候離開或是呼救，「見面時她質疑我的長相和網路上的照片不符，我解釋照片是有修過的，她就不高興了，上車後就變得很冷淡。」

但台南地院一審法官並未採信葉男的說詞，依強制性交罪判處4年6個月有期徒刑，他不滿上訴。台南高分院法官表示，小佳經過成大醫院精神鑑定屬於邊緣智商，面對一般大眾認為的輕度脅迫可能也無法應付，加上兩名證人的證述都與女方一致，最後還是沒有採信男方的供詞，裁定駁回上訴，維持一審量刑，全案仍可上訴。

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關鍵字：台南高分院,強制性交罪

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