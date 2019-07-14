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他讀不懂「捷運新詩」問為何能得獎　作家神分析：線索在題目

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▲▼ 捷運新詩，鄉民看不懂 。（圖／翻攝自PTT）

▲ 捷運新詩作品「但願」，原PO表示看不懂 。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

2019台北文學季「公車捷運詩文」第三季在6月下旬上線， 提供民眾在搭乘大眾運輸工具時，也可以閱讀詩句，甚至可以掃描作品上的QR code，享受「耳朵讀詩」的樂趣。然而有網友日前貼出一件作品，他表示詩句的斷句讓人不好理解，不懂為何可以得獎，而隨後作家徐國能也針對此事分享他的看法。

一名男網友在PTT八卦版上分享在捷運上看到「2019台北文學季第三季」的新詩作品，不過詩句的意象似乎過於抽象，讓他沒有讀懂，還表示「接句也接不起來，是有藏頭嗎？感覺每一個句子都是斷句，然後這種詩還能得獎......。」

請繼續往下閱讀...

只見這首題為「但願」的新詩上寫著：
「燃燒的詩接枝
在荒蕪的斷掌

落下那些燦爛雨
祝福永夜的絕望

瓶中信漂泊了一百年
來到溫暖早餐桌

跑馬燈回去
曾經說不出口的那句話

想跳舞的人
此刻擁有了摩天大樓」

部分網友們看到後，也表示讀不懂作者的意思，「文組翻譯一下」、「新詩不意外」、「新詩比文言文廢多了，卻都只戰文言文」、「太文青了看不懂」。還有人不小心歪樓，把焦點放在原PO意外入鏡的倒影上，「倒映看出是肥宅了」、「樓上倒影XD」、「倒影終究映出你稚嫩的臉龐」。

作家徐國能隨後也針對此事發表看法，他首先認為，只要引起討論，就代表著「文化局成功了」。他認為讀詩不能光是只從文字面去理解，很多時候需要帶入一些畫面的想像，「這裡5段，每2個句子都是一幅畫。」

▲▼ 。（圖／翻攝自徐國能臉書）

▲作家徐國能回應網友的疑惑。（圖／翻攝自徐國能臉書）

他接著說，大部分的人之所以會有閱讀困難，是因為詩的結構和「散文」不同，散文大多都是描寫，穿插著明喻或是暗喻，但是現代詩中，很多時候都可以看到比較不直觀的借喻或是象徵，比較接近超現實主義。就這首詩而言，如果有注意到題目「但願」，且在每段的第一和第二句中間加上題目二字，就可以更容易理解作者想表達的東西，「漂泊了一百年的瓶中信，但願他能到達溫暖的早餐餐桌~~不是嗎？」

對於詩的最後兩句「想跳舞的人　此刻擁有了摩天大樓」，徐國能則解釋說，兩個人在跳雙人舞時，在彼此的懷抱中旋轉不止，幸福無端的時刻，其實就像是在雲端上漫舞一樣。最後他提到，他的解讀也僅是個人感受而已，不見得就是作者內心的想法；然而他也認為讀詩不必太過拘泥，要放鬆去讀，詩詞的教育尤其不能著重於標準答案，理應有很多種可能。

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關鍵字：PTT,捷運,新詩,徐國能

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