準颱風丹娜絲預測路徑圖曝光　「北半圈環流影響台灣」周三四最近防大雨

▲吳聖宇說，預估低壓98W可能在周三、周四最靠近台灣。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，菲律賓東方海面的低氣壓有發展為颱風的機率，依照目前預報，周三（17日）、周四（18日）最接近台灣，屆時花蓮、台東和南部有局部大雨發生機率。根據美國GEFS系集模式最新模擬顯示，不排除熱帶系統有直撲台灣的可能；對此，她表示，模式預報還要再觀察，「且要多看幾家。」天氣風險公司分析師吳聖宇則提醒，熱帶系統北半圈環流將影響台灣天氣，影響大小仍要觀察靠近程度。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（15日）天氣和14日差不多，各地為多雲到晴，山區要留意午後雷陣雨；氣象局有對台北市、花蓮縣和台東縣發布「橙色燈號」高溫資訊，有連續出現36度高溫的機率。

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▲▼根據氣象局降水預報，今山區要防午後雷陣雨。（圖／氣象局）

目前在菲律賓東方海面有個低氣壓發展中，陳伊秀說，有成颱的機率，預估未來往西北方向移動，周三前後有機會接近呂宋島東北方近海，如果路徑沒太大變化，估朝南海到廣西附近。她也說，未來幾天太平壓高壓強度將是關鍵，若高壓減弱幅度多，熱帶系統就會比較接近台灣。若屆時熱帶系統成颱，將是今年第5號颱風丹娜絲（Danas，菲律賓提供，體驗及感受之意）。

陳伊秀表示，預估周三到周日（21日）水氣較多，如果該熱帶系統速度維持不變，周三、周四最接近台灣，雨勢也較大，屆時東部、南部有陣雨，並有局部大雨發生機率，宜蘭也有短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

▲▼菲律賓東方海面低氣壓發展中，有成颱機率。（圖／氣象局）

根據美國GEFS系集模式最新模擬顯示，預估熱帶系統路徑呈現「天女散花」，最西到呂宋島北方，最東到宜蘭外海，甚至不排除直接撲台。對此，陳伊秀說，模式預報如果只有一家這樣報，「還要再多觀察，要多看幾家。」

吳聖宇在臉書提到，預估未來低壓98W仍將持續發展，有機會增強為熱帶性低氣壓甚至是颱風，大方向仍預估會沿著太平洋高壓邊緣，往呂宋島北部到巴士海峽方向前進，通過台灣南方後再繼續趨向廣東沿岸一帶機會最大，可能在周三、周四最靠近台灣，北半圈環流將影響台灣天氣，影響大小仍要觀察98W靠近的程度。

吳聖宇提醒，但98W最外圍的氣流應該最快從周二就逐漸會有一些影響，至少會讓台灣上空的風向從原本盛行的偏南到西南風，轉變成偏東到東北風，等到周五應已趨向廣東沿岸，但台灣落在它後側的偏南風中，可能延續到周日，台灣附近的天氣都不穩定，容易有下雨的機會。

▼美國GEFS系集模式最新模擬顯示熱帶系統未來路徑。（圖／翻攝Tropical Tidbits）