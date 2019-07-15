中和隧道遇「三寶左切」　後方壽星急剎氣炸：妻女都在車上　警方回應了

▲幸好原PO急時剎車，不然後果難以想像。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

生活中心／綜合報導

一名灰車駕駛14日進入中和隧道後，疑似沒及時注意到前方車輛已經停下來，快撞上車尾時才趕緊剎車往左側車道切；後方載著妻女的網友見狀立刻急停，事後他把影片PO上網，「真的氣到快抓狂」，「你知道我全家大小都在車上嗎？」網友紛紛留言「跟酒駕一樣可惡」、「直接檢舉了啦」。

該名網友14日在臉書社團「爆怨公社」發文，「為什麼總是有些三寶駕駛要出來害人，開車可以專心一點嗎？」事發地點在國道3號南向中和隧道；他說，車子剛進入隧道後，前方車輛就已經停下來了，灰車駕駛還不踩剎車，等到發現車輛靜止距離很近時，「你的車速、車重包含車輛性能根本煞不住。」

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對方在隧道內不打燈跨線急往左切，車尾差點和立刻煞停的原PO車頭發生擦撞，但對方根本沒有停下來的意思。原PO表示，「你知道我全家大小都在車上嗎？我跟我老婆以及3歲多的女兒，差點因為你的疏忽，全家人要給你陪葬，離開之後也不知道揮手致意，想滾就滾。」

▲▼灰車駕駛沒有抓好與前車距離造成危險。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

「讓你賠錢長點記性」，原PO列舉對方3項違規，「隧道內變換車道」、「變換車道未使用方向燈」、「驟然變換車道」。當天是壽星的他很無奈，「遇到三寶，差點生日變忌日，還好後方車輛離我有段距離。」

看完驚險畫面的網友表示，「還好剎的住」、「還好一家人都平安，檢舉他」、「這種就是要吊銷駕照才是」、「這個一定要他負責啊」。國道第六大隊樹林分隊長林富貴看到PO文也留言，建議原PO上網向樹林分局提出檢舉，之後將審核違規事實依法舉發，「呼籲駕駛人變換車道前，應顯示方向燈外，要判明前後、左右有足夠的安全距離與間隔，才可以變換車道；另隧道內是禁止變換車道，避免發生危險或引發交通事故，謝謝。」