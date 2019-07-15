　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

油箱蓋掉出！「BMW 3系列」駕駛飆三字經　女加油員霸氣回嗆閉嘴了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 加油,油價,95無鉛 。（圖／記者張一中攝）

▲原PO分享工作時遇到的兩名客人。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關）

網搜小組／綜合報導

一名女加油員幫一名開BMW「3系列」的駕駛加油，沒想到因為一個舉動，她被對方狂飆三字經，後來又遇到另一名開BMW X6的客人，對方說了約10次謝謝。她直呼，「人哪！開名車不代表你有水準！」

「O！你是在兇幾點的？」這名加油員14日在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，她說，幫一輛應該是「米漿3系列的加98」，開油箱蓋時一個不小心，沒插好蓋子掉出來，但沒掉到地上。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，立刻跟站在旁邊的車主道歉，「沒想到他就飆罵三字經，我請他不要罵髒話，他說誰叫我態度惡劣，我說當下已經跟你道歉了不是嗎」，對方才閉嘴。

▼有網友認為，「車是無辜的，跟車沒關係，是人品的關係。」（圖／示意照／CFP）

▲汽車，加油，加油站。（圖／視覺中國）

原PO指出，後來過沒多久，一輛開BMW X6的駕駛來加油，車主從開始加油到蓋好油箱、刷完卡，說了不下10次謝謝，「人哪！開名車不代表你有水準！」

對此，許多網友留言，「跟開什麼車無關，是人的問題，哈哈」、「車是無辜的，跟車沒關係，是人品的關係」、「我也是做服務業的，辛苦了」、「我也很會說謝謝，加一次油至少說4次謝謝，有時早上加還會先說早安」。

有人則說，「罵人是不對的，但說真的，車被刮到真的是心情會很糟。」原PO回，「沒有刮到車子喔，只是油箱蓋掉下來，我有接到。」

ET快訊
韓國瑜擊敗郭台銘！2020總統大選PK蔡英文
閨蜜失蹤30年！好奇撬158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊
林飛帆被起底那4年「對民進黨失望透頂」　蔡英文陳菊賴清德全中

關鍵字：加油,BMW,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同學連2天來家裡玩　她聽完爸的話「悲傷真相曝」：感謝他最後來看我

捷報！物理奧林匹亞競賽　台灣團奪2金3銀國際排名第5名

中和隧道遇「三寶左切」　後方壽星急剎氣炸：妻女都在車上　警方回應了

油箱蓋掉出！「BMW 3系列」駕駛飆三字經　女加油員霸氣回嗆閉嘴了

OL合租公寓遇瓦斯氣爆4死劫　室友、柴柴沒搬被「後腦杓伯」帶走

影／準颱風丹娜絲預測路徑圖曝光　「北半圈環流影響台灣」周三四最近防大雨

颱風丹娜絲最快周一生成！周三變天「連雨5天」　一張圖看雨怎麼下

嗆館長「小孬孬」！劉樂妍「機場約戰」求死：我還活著你就是孫子

影／中壢小屁孩「餐廳踩椅子」被勸！媽惱羞狂罵店員　怒甩餐點嗆：不吃了

大蒜辣椒都沒用！媽靠「長壽小物」一招戒斷奶嘴　她秒震驚：要毒死我？

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

1歲萌娃洗頭「深度睡眠」吵不醒 沖水嚇一跳...皺眉一下繼續睡

小薰穿禮服「先預習婚禮？」　鄭人碩：我要被砲轟了

同學連2天來家裡玩　她聽完爸的話「悲傷真相曝」：感謝他最後來看我

捷報！物理奧林匹亞競賽　台灣團奪2金3銀國際排名第5名

中和隧道遇「三寶左切」　後方壽星急剎氣炸：妻女都在車上　警方回應了

油箱蓋掉出！「BMW 3系列」駕駛飆三字經　女加油員霸氣回嗆閉嘴了

OL合租公寓遇瓦斯氣爆4死劫　室友、柴柴沒搬被「後腦杓伯」帶走

影／準颱風丹娜絲預測路徑圖曝光　「北半圈環流影響台灣」周三四最近防大雨

颱風丹娜絲最快周一生成！周三變天「連雨5天」　一張圖看雨怎麼下

嗆館長「小孬孬」！劉樂妍「機場約戰」求死：我還活著你就是孫子

影／中壢小屁孩「餐廳踩椅子」被勸！媽惱羞狂罵店員　怒甩餐點嗆：不吃了

大蒜辣椒都沒用！媽靠「長壽小物」一招戒斷奶嘴　她秒震驚：要毒死我？

ESPN記者揭哈登、保羅對罵內容　大鬍子轟對方「愛鬧事」

「戽斗星球」全新6款農場造型萌翻了！小豬、綿羊太欠扭

同學連2天來家裡玩　她聽完爸的話「悲傷真相曝」：感謝他最後來看我

捷報！物理奧林匹亞競賽　台灣團奪2金3銀國際排名第5名

獨／韓國瑜勝出求團結！中午密見吳敦義　擬拜會郭台銘、朱立倫

台灣羽球希望！　19歲林俊易美羽賽男單封王

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

北市動物園傳喜訊！「捷克小鮮肉」融化姐姐「芳」心　2馬來貘熱戀中

熱帶風暴襲美！史上最噁心洪水「小強大軍逃竄爆發」　

台中夜店連2天鬧事！33警噴辣椒水壓制　肉肉酒客痛到蹲地吼叫

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

生活熱門新聞

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

準颱風丹娜絲路徑圖曝光　周三四..

中壢小屁孩踩椅子被勸　媽惱羞狂..

第5號颱風「丹娜絲」最快周一生..

鹹酥雞老闆嗆：沒達低消別買了　..

雨天停草叢邊！螞蟻大軍爆竄愛車

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

5號颱風「丹娜絲」不排除本周生..

買擴大機！媽誤解「蝦皮2字」直..

隱眼眼球上裂3片　她痛爆：才戴..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

一周天氣出爐！東、南部周三起連..

更多熱門

相關新聞

櫃台妹超懂拍！整家人「攔腰切斷」僅留重點

這員工不加薪不行！台中一名男網友表示，他14日帶著家人到牧場遊玩，因為想全家一起拍照留念，便請櫃檯小姐幫忙拍照，沒想到看到遠、近兩張成品後當場傻眼，「真的很近…」。照片一出後，也讓網友全都笑翻。

隱眼眼球上裂3片　她痛爆：才戴1hr

「一周吃飯+油錢1000元」　新北OL公開省錢秘訣

加油要快！下周汽、柴油各漲0.4、0.5元

工具砸破路人車　師傅不忍學徒賠太多做溫暖決定

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

老公偷吃！她學馭夫術「那邊塞一根OO」

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

即／初選民調結束　朱立倫秒直播

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

即／萬華深夜2槍響　男持刀砍警察

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持徵求女孩同意

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

準颱風丹娜絲路徑圖曝光　周三四最接近防大雨

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面