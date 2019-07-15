油箱蓋掉出！「BMW 3系列」駕駛飆三字經　女加油員霸氣回嗆閉嘴了

▲原PO分享工作時遇到的兩名客人。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關）

網搜小組／綜合報導

一名女加油員幫一名開BMW「3系列」的駕駛加油，沒想到因為一個舉動，她被對方狂飆三字經，後來又遇到另一名開BMW X6的客人，對方說了約10次謝謝。她直呼，「人哪！開名車不代表你有水準！」

「O！你是在兇幾點的？」這名加油員14日在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，她說，幫一輛應該是「米漿3系列的加98」，開油箱蓋時一個不小心，沒插好蓋子掉出來，但沒掉到地上。

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原PO表示，立刻跟站在旁邊的車主道歉，「沒想到他就飆罵三字經，我請他不要罵髒話，他說誰叫我態度惡劣，我說當下已經跟你道歉了不是嗎」，對方才閉嘴。

▼有網友認為，「車是無辜的，跟車沒關係，是人品的關係。」（圖／示意照／CFP）



原PO指出，後來過沒多久，一輛開BMW X6的駕駛來加油，車主從開始加油到蓋好油箱、刷完卡，說了不下10次謝謝，「人哪！開名車不代表你有水準！」

對此，許多網友留言，「跟開什麼車無關，是人的問題，哈哈」、「車是無辜的，跟車沒關係，是人品的關係」、「我也是做服務業的，辛苦了」、「我也很會說謝謝，加一次油至少說4次謝謝，有時早上加還會先說早安」。

有人則說，「罵人是不對的，但說真的，車被刮到真的是心情會很糟。」原PO回，「沒有刮到車子喔，只是油箱蓋掉下來，我有接到。」