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川普承諾兌現　路透：美企最快2周內可恢復對華為銷售

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▲▼華為。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國將重新發放對華為銷售的許可證。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

《路透》取得美國商務部（Commerce Department）高級官員說法指出，應會在2周內恢復美國企業對華為的銷售許可，這也代表著自G20川習會後，美國對華為的禁令正在加速鬆綁。目前還不清楚哪些產品將獲得許可，不過，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）仍強調，華為還在「黑名單」上，現在的鬆綁只是暫時的。

羅斯日前表示，只要在不威脅國家安全的情況下，商務部會給美國企業批出向華為供貨的許可證，並強調，「華為目前仍列在被裁的實體清單（Entity List）上，任何與其相關的交易都需要商務部准許。」《路透》的消息來源指出，商務部會在18日的會議上宣布，未來二到四周內會批准哪些產品的銷售許可，「目前正在評估所有企業申請的許可證，並確定什麼是符合美國最佳安全利益的。」

華為自今年5月被列入制裁名單以來，美國企業必須先申請許可證後，才可以向華為販售美國製的產品與技術，不過這個許可證「幾乎」都會被拒絕。兩家向華為提供晶片的廠商也向《路透》表示，得到開始批准許可證的消息後，他們也計畫提出更多許可證申請。

儘管商務部強調，華為仍在制裁名單中，但從美國總統川普承諾鬆綁、許可證重新發放後，可以顯見美國製造商與中方給的壓力奏效，《路透》認為很可能在不久後會全面解禁。

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