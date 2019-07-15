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「妳是我的超級英雄」！美小粉絲寫信拿給蔡英文　附贈貓派畫像：謝保護台灣

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▲小粉絲寫信給小英。（圖／翻攝自台灣新力量-羅致政臉書粉絲團）

▲小粉絲親筆寫信交給總統蔡英文。（圖／翻攝自台灣新力量-羅致政臉書粉絲團，下同。）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文於美東時間13日上午（台灣時間13日晚間），在紐約中央公園與台灣留學生一同健走，隨行的1位男孩拿出自己親手寫的信封交給蔡英文，信件內容提到，「親愛的蔡總統，謝謝妳保護台灣，還有我在彰化和三峽的阿嬤和阿公，妳是我的超級英雄。」還附贈了蔡英文牽著貓的畫像。

隨蔡英文出訪的立委羅致政14日在自己的粉絲團PO出系列照片，貼文更還原當時情況，他們在紐約中央公園健走，有個小男孩拿著牛皮紙袋，「在我的鼓勵下，他鼓起勇氣拿出手繪的畫及親筆信送給蔡英文總統。」

▲小粉絲寫信給小英。（圖／翻攝自台灣新力量-羅致政臉書粉絲團）

▲小粉絲還畫了蔡英文牽著貓。

羅致政表示，這個名叫「Maxwell」的小男孩真的太可愛了，他的媽媽還說，畫畫的時候為了「要畫貓還是畫狗」想了很久，最後畫了小英牽著貓。羅在文末還提到，連住在美國的台灣小孩都知道，小英是貓派。

▲小粉絲寫信給小英。（圖／翻攝自台灣新力量-羅致政臉書粉絲團）

▲信件內容提到「親愛的蔡總統，謝謝妳保護台灣。」

PO文一出也引起許多網友熱議，有人就表示，「好可愛的弟弟，總統加油，大家辛苦了！」、「小朋友的笑容很燦爛，小英總統讚。」、「怎麼拿模可愛～」、「弟弟你放心有了蔡總統在，阿公阿嬤會平安開心快樂的，你安啦！」

總統蔡英文此次出訪過境美國紐約，一同出訪的民進黨立法院黨團幹事長管碧玲14日也表示，蔡英文在紐約這兩天傳遞給美國的是「台灣的氣質」，也道盡台灣人民成功爭取民主的歷史，及享受民主成果、捍衛民主成果的集體意志。

▼蔡英文在紐約中央公園與台灣留學生一同健走。

▲小粉絲寫信給小英。（圖／翻攝自台灣新力量-羅致政臉書粉絲團）

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關鍵字：蔡英文,北美要聞,粉絲,總統大選,羅致政,民進黨

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