「有條件」解禁！美商務部長：若不威脅國家安全　允准美企向華為供貨

▲美國商務部「有條件」對華為解禁。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）昨（9）日表示，如果對國家安全不構成威脅的話，商務部將會發放美國企業向中國電訊設備商華為供貨的許可證。不過他也強調，華為目前仍列在被商務部制裁的「實體清單」（Entity List）上，任何與華為的交易仍需要該機構准許。

劇《華爾街日報》（WSJ）報導，美國商務部也在官方網站證實這項消息，只要在不威脅國家安全的情況下，商務部會給美國企業批出向華為供貨的許可證，並聲稱此舉是為了落實2週前美國總統川普在日本大阪G20峰會上對中方做出的承諾。華為方面則尚未對此事作出回應。

《紐約時報》（New York Times）指出，這項決定將給包含高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、Google和博通（Broadcom）等美國企業帶來好處，因為華為會向他們購買手機和通訊設備中的晶片。不過羅斯也說，即便如此，華為仍會繼續留在「實體清單」上，意味美國企業申請向華為的供貨許可仍有機會被拒絕。

▼高通（Qualcomm）。（圖／達志影像／美聯社）

報導再指，美國的科技公司其實一直都在遊說川普政府，希望放寬對華為的限制，因為這些限制不僅會導致這些美國企業失去一個主要的營收來源，而且也不會阻礙華為的發展，畢竟華為依舊能從日本或南韓等美國企業的競爭對手那裡購買替代產品。

不少美國企業和業內觀察人士仍對美國商務部的最新表態保持「觀望態度」，因為商務部並沒有明確表示什麼樣的交易才不會對美國的國家安全構成威脅，具體的時間表也還沒公佈。