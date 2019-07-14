11歲女童影片看到一半　iPhone 6突「起火」成廢鐵

▲iPhone 6。（圖／ETtoday資料照）

國際中心／綜合報導

美國加州近期發生一起iPhone 6爆炸事件，一名11歲女童拉莫斯（Kayla Ramos）在觀看YouTube影片時，手機突然火花四射，嚇得她立刻把手機丟到一旁的毯子上，結果毯子被燒出多個大洞，iPhone則直接變成廢鐵。蘋果表示，整起事件目前正在調查中，也已經寄出新的iPhone 6當做賠償。

據abc7報導，這起爆炸事件發生在13日，拉莫斯當時坐在姐姐的臥室床上，手裡拿著iPhone 6正在觀看影片，不久後竟看到有火花冒出，並開始往四處噴散，嚇得立即扔在毯子上，毯子因而被燒出多個大小不一的洞，iPhone甚至直接燒到焦黑，變成一團廢鐵。



拉莫斯表示，她的iPhone 6平常只有在看YouTube視頻時使用，偶爾也會借給弟弟妹妹玩遊戲，但經過這起事件後，她再也不敢睡覺時把它放旁邊了。拉莫斯她認為，iPhone或許是因為過熱而導致爆炸，但實際狀況並沒有想像中的糟糕，如今還很慶幸能夠毫髮無傷的與姐妹、家人一起出去玩。

拉莫斯母親表示，幸好孩子當時沒有受傷，目前也已經連繫蘋果公司，並按照指示把iPhone 6送到服務中心；蘋果則正在調查爆炸原因，甚至在事件發生後立即寄出新手機做為賠償。蘋果對此發表官方說明，表示iPhone目前出現爆炸的原因有很多種，其中包括使用未經授權的充电線和售後維修等。

然而這已經不是iPhone發生初次爆炸，先前就有用戶將手機放在枕頭底下，結果過熱導致爆炸。2017年網路也曾瘋傳過一支iPhone 7 Plus爆炸且被燒的面目全非的影片。近期則發生在去年12月，美國俄亥俄州有一名男子的iPhone XS Max在口袋中突然爆炸，瞬間慘遭灼傷，隨後該名男子表示打算向蘋果提告。