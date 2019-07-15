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iPhone 6看影片突噴出火花！11歲女童嚇扔「秒燒成廢鐵」…蘋果急賠新機

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▲美國一名11歲女孩的iPhone 6起火燃燒。（圖／翻攝自YouTube）

▲美國一名11歲女童的iPhone 6起火燃燒。（圖／翻攝自YouTube）

科技中心／綜合報導

美國加州一位11歲女童拉莫斯（Kayla Ramos）用蘋果手機iPhone 6觀看YouTube時，突然發生爆炸事件，手機噴出火花、起火自燃，嚇得她立刻把手機丟到一旁，還造成毯子燒出多洞。蘋果公司目前正在調查這起事件，並先給女童新手機作為賠償。

綜合外電報導，拉莫斯說，當她拿手機看影片時，坐下來沒多久，就發現手機開始冒出火花，起火自燃，她嚇得趕緊把手機扔到地毯上，沒多久後，毯子就因而燒出多個大小不一的洞，而iPhone就燒成焦黑，立即變成一團廢鐵。

拉莫斯表示，平常她只會用iPhone 6看影片，偶爾會讓弟弟妹妹借去玩遊戲，或許爆炸是因為手機過熱所導致。她母親阿達塔（Maria Adata）表示，幸好孩子們沒有受傷，而手機起火事件已經聯繫了蘋果公司，也按照蘋果給予的指示將手機送到服務中心。

據了解，蘋果公司正緊急調查爆炸的原因，並提供拉莫斯一台新手機作為賠償，目前對於此事沒有最新的回應。不過iPhone爆炸的原因有許多種，例如使用了未經授權的充電線和售後維修，不過女童的日常使用都合乎規則，因此尚不清楚到底是什麼原因導致。

這已經不是首次發生iPhone起火事件，日前就有用戶將iPhone手機放在枕頭下，過熱而導致手機起火；此外，國外的社群網路上也曾瘋傳一段影片指iPhone 7 Plus被燒毀，燒得完全看不出原貌；而去年12月，也有一名男子稱他的iPhone XS Max在口袋中突然起火。

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關鍵字：iPhone,爆炸,北美要聞

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