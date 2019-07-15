韓國瑜贏國民黨總統初選　結果公布前…洪秀柱：勿再現換柱遺憾

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1376 票 75.07 % 457 票 24.93 % 總計 1833 票。

▲洪秀柱。（資料照／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

國民黨初選結果15日上午11時正式公佈，外界擔心即使提名，可能重演換柱遺憾。前國民黨主席洪秀柱14日晚間在臉書深夜發文，並呼籲勿再現換柱遺憾。根據最終統計，高雄市長韓國瑜以44.8%勝出。

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，韓國瑜44.8%、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

國民黨總統初選民調結果出爐前，洪秀柱表示，國民黨今年辦理初選吸引許多有志之士參與，個個都在自己的領域有所擅長，個個都是一時之選，大家應該對於這樣的初選感到高興，因為相較於民進黨懾於總統蔡英文執政優勢，比她更優秀的人才無法出頭的狀況，國民黨能聚集這麼多受期待的人才參與初選，值得慶賀。

▲韓國瑜抵國民黨中央黨部。（圖／記者黃彥傑攝）

洪秀柱指出，當前執政者的傲慢，已成為台灣人民心中的痛，只是討厭民進黨仍不夠，更重要的是要讓人民看得到未來，看得到台灣的希望；相信這也是此次，有這麽多人關注國民黨初選的原因。

洪秀柱提到，可惜的是，初選結果尚未出爐，為了裂解這股討厭民進黨的力量，有許多言語開始喧囂塵上，許多見縫插針的言論充斥在網路，但他們深信參與此次初選的同志們，都是因為不願見到台灣沈淪，以大我為重，才會投身初選，最後也一定會將台灣的未來放在個人得失之前；為此，我們需要每一分力量。

洪秀柱提及，即便初選結果出爐並非由自己代表本黨參與明年大選，相信這幾位黨內同志，也有雅量襄助最後獲得提名的人，更相信獲本黨提名的候選人，會珍惜其他幾位共同競選同志的專長，攜手讓台灣人民看到一個有希望、穩健的團隊，從而選擇本黨提名同志。

最後，洪秀柱呼籲，「不要讓四年前的遺憾再現，不要讓任何謠言、陰謀論影響我們救國的決心！在結果出來之後，我們都是同一隊，一同守護我們最愛的國家，中華民國。」

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