快訊／國民黨初選民調晚間一結束…朱立倫秒直播嘆氣「還是做我自己好了」

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨2020黨內總統初選民調已於14日晚間10點正式結束，前新北市長朱立倫隨後也立刻在臉書直播說，「不管明天的結果是怎麼樣，我都非常感謝每一位支持者，也謝謝每一位一起跟我打拚的夥伴」。最後他也感嘆，儘管現在是一個網紅的世代，但他還是決定繼續做自己，「我還是老老實實的講政策就好。」

▲國民黨總統初選民調結束後，前新北市長朱立倫立刻在臉書開直播。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

朱立倫14日晚間10點的直播開始後，先是感謝各地願意支持他的民眾，還有陪他、支持他一路走來的夥伴們，「沒有大家，就沒有今天的朱立倫」、「謝謝大家真的是情意相挺」；此外，他也感謝自己的家人，他從政20多年來，家人承受很大的壓力，「做為政治人物的太太、小孩真的非常不簡單。」

朱立倫還提到「我媽媽那邊的家人，雖然很多政治立場是偏綠的，但是他們的關愛從來沒有改變，不會因為政治立場而對我有任何影響，全力的支持我，這也讓我對台灣，對一個不分藍綠、我們可以團結的台灣充滿信心。」

朱立倫最後也感嘆，現在是一個網紅時代，許多人希望他用綜藝、用表演來吸引民眾目光，「我也曾經搞笑努力過，但很多人說……朱立倫還是做你自己吧」，他自嘲「要我又講政見，又要耍幽默，我覺得還是需要天份，我還是老老實實講政策就好。」