「我是青埔人」見證桃園高鐵發展　發揮公民參與力量

▲「我是青埔人」慶會員突破2萬人，舉辦活動凝聚青埔人情誼。（圖／我是青埔人提供，下同。）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園臉書社群「我是青埔人」，慶祝會員突破2萬人，14日下午於青埔路上舉辦「我愛青埔、一日快閃」活動，除了有雞排、飲品限量免費吃，還有逾40青埔店家提供摸彩禮，吸引許多青埔人攜家帶眷參加，長長排隊人潮，充分展現臉書社群凝聚在地的力量。

▲青埔人參加熱絡。

「我是青埔人」指出，青埔地區有高鐵及機捷便捷交通，且鄰近桃園機場，加上區內公園多」綠地面積廣，中央及地方政府陸續投入許多重大公共建設，使青埔的人口不斷增加。

▲雞排、飲品限量免費吃，逾40青埔店家提供摸彩禮，吸引青埔人熱絡參加。

而從人口結構分析，以雙北市搬遷過來的小家庭為最多，其次為海外台商、桃園及其他區域搬過來。因為居住在青埔地區的家庭，年輕人居多，兒童比例居高，致青埔國國中、小學連年增班，幼兒園一位難求；由於大量的青埔人係「青埔新住民」，不僅素質、公民意識高，且關心在地發展，使立場客觀、公正的「我是青埔人」，日久成為在地居民討論公共議題的重要平台。

▲在地洽溪和青埔里長都來參加。（圖／我是青埔人提供）

版主鍾漢騰說，「我是青埔人」不放置政治文、房地產文、以及廣告文等，且堅持在地訊息優先，12名版主隨時待命在社群管理當中，除了審核文章外，也要處理排分解難的問題。不管是新加入的人，問已經問過千百次的問題，或是有時網友激動起來在版面互嗆，管理員與版主們，莫不利用工作及家庭的餘暇，進行網管事項。

▲青埔教友的歌聲和吉他聲，為活動揭開歡喜氣氛。

2歲的「我是青埔人」，也開始對會員發送資訊型電子報，設立兩個LINE的群組，更即時的提供訊息給居民，並將設立版屬官方網站(www.myqplife.com)，以便訊息更完整保留及散播，期此一公民參與的社群組織，能夠有系統地投入議題管理與訴求，在社區居民參與上，產生良好及正面的效益。