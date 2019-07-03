好戲免費看！2019桃園閩南文化節《鬥陣》　桃園高鐵開演

▲大溪社區民俗技藝協會。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

又有好戲免費看！「2019桃園閩南文化節-壓軸大戲《鬥陣》」，於7月6、7日(週末六、日)晚上7時30分至9時，在桃園高鐵站前廣場開演。市府文化局3日表示，市長鄭文燦廣發英雄帖，邀請國內外各路藝陣高手來鬥陣，是前所未見的盛大陣容，免費進場，歡迎民眾前來觀賞！

▲馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團。（圖／文化局提供）

文化局表示，《鬥陣》特別於7月4日總彩排，包含桃園大溪區社團民俗技藝協會帶領共義團、一心社聯合演出的大仙尪、大溪哪德社飛天三太子、桃園太原堂官將首、臺南協福堂武館及臺南開天宮的宋江陣、基隆長興呂師父龍獅團高樁舞獅、臺中威勁龍獅武術戰鼓團夜光龍、鐵四帝家將街舞、淡水南北軒、國立臺灣戲曲學院戲曲音樂系、台灣特技團特技車陣與大旗陣等各式民俗藝陣團體。

▼「2019桃園閩南文化節-壓軸大戲《鬥陣》」。（圖／文化局提供）

除了國內精彩藝陣表演團隊外，此次更難得邀請到榮獲75次世界獅王頭銜的馬來西亞關聖宮龍獅團來臺，與甫於2018年勇奪世界獅王大賽冠軍的基隆長興呂師父龍獅團同台競演，獅王PK精彩可期。另外，由福州龍一代宗師陳源基師父所帶領的新加坡星洲龍獅體育會與師承陳師父的臺中威勁龍獅武術戰鼓團一同演出，師徒攜手同台演出展現難能可貴的跨國藝陣傳承情誼。

▲新加坡星洲龍獅體育會。（圖／文化局提供）

另外，也邀請知名南管音樂家王心心、流行歌手萬芳、大環新秀趙偉辰以及國立臺灣戲曲學院民俗技藝系、京劇系及專業舞者們串場演出。7月6日和7月7日演出下午4時起更舉辦畫臉譜及大仙尪體驗活動，千萬別錯過！