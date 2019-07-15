「馬英九說要做的一樣都沒做」蔡英文：現在的總統一件件解決

▲總統蔡英文出訪友邦聖克里斯多福及尼維斯。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／聖克里斯多福及尼維斯報導

前總統馬英九批評民進黨把公投關進鐵籠，認為總統蔡英文是封殺公投「蔡殺頭（投）」。對此，蔡英文14日受訪時嘆了口氣說，「這個前總統近來是不是火氣大了點？」並且回擊，「他以前說要做的一樣都沒做，現在的總統一件件把它解決」。

對於馬英九「蔡殺頭（投）」的說法，蔡英文表示，馬英九有一個長久以來的紀錄，就是對公投、總統直選，都是採取非常保守的態度，當年馬英九反對總統直選，對公投更是保守態度，「尤其馬主政時，很多公投進行都因為受到他的阻礙無法進行。」

蔡英文說，民進黨執政後，反而讓公投更能進行，不受到審查小組的審查，因此公投案非常多；由於預期將來案件非常多，這次修法，希望比較有次序來進行，讓公投議題有更多時間跟空間討論，才能落實公投。

對於馬英九，蔡英文說，她現在做的很多事情，是當年馬英九說要做的，包括黨產要歸零，但做完總統後沒有；說要轉型正義也沒有做到，歷史真相沒有釐清；說要年金改革，他也沒有做。「他以前說要做的一樣都沒做。」蔡英文說，現在的總統一件件把它解決，「怎麼會有這樣的評價，令人費解」。

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