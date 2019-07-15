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解放軍東南沿海演習　蔡英文：變成我出訪的例行性軍演

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▲▼總統蔡英文出訪友邦聖克里斯多福及尼維斯。（圖／記者陶本和攝）

▼總統蔡英文出訪友邦聖克里斯多福及尼維斯。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／聖克里斯多福及尼維斯

蔡英文正在加勒比海友邦訪問，14日造訪聖克里斯多福及尼維斯，而大陸解放軍也舉行在東南沿海等海空域組織演習。對此，在行程間她接受媒體訪問時表示，這是例行性的軍事演習，「也變成我每次出訪例行性軍事演習」。

大陸國防部發布位在東南沿海等海空域組織演習的消息，加上目前總統蔡英文正在進行為期12天的出訪，引發外界質疑有向台灣、美國警告意味。對此，國防部指出，該演習是年度例行性演訓，國軍均有效掌握與應處，請國人放心。

對此，正在聖克里斯多福及尼維斯訪問的蔡英文在行程間接受媒體訪問表示，我們了解是，這是例行性軍事演習，「但竟然變成我每次出訪例行性軍事演習」；不過，我們國軍都有全程掌握，我們對此事都非常謹慎的處理。

蔡英文強調，維持區域和平穩定，是各方共同責任，也希望中國方面作為大國，對於維持區域和平穩定，可以認真看待。此事也提醒我們，國防強化自主、是我們每天要持續進行的事。

同時，美國國務院日前也也選在蔡英文準備出訪友邦，並且過境美國的前夕，批准價值約22.2億美元的對台軍售案，是否有其意涵？蔡英文表示，她不覺得這時間是刻意和出訪連結，而是美國審查程序剛好到一個段落，可以對外宣布，「我們都持續與美方通我們國防需求，對於這次宣布軍售，我們也表示感謝。」

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關鍵字：蔡英文,共軍,解放軍,民進黨,2020總統,2020總統大選,蔡英文訪三聖

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