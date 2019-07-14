FM2迷昏女鄰居壞壞！色男狂否認...警無言：賣好小　他：有伸手攪但沒挖啦

▲新北一名男子邀女鄰居到家中卻趁機性侵、偷拍遭判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

突發中心／台北報導

新北市一名蔡姓男子2010年間將喜歡的女鄰居雯雯（化名）邀到家中，卻趁著對方不注意下藥性侵，還偷拍下體照，友人意外看到照片後趕緊告訴雯雯，這才東窗事發。蔡男原先否認有性侵雯雯，但在員警的逼問下，才承認有用手「攪」對方下體，被法院判應執行刑期10年3月。日前入監服刑期間達假釋門檻，法院5日核准假釋。

根據判決書，蔡男有多項毒品前科，2010年3月底才剛刑期執行完畢，沒想到他數月後竟趁著邀雯雯到住處聊天的機會，將藥物FM2加入飲料中，等到雯雯昏迷時，再脫掉她的褲子及內褲，用數位相機拍攝下體照，更指侵雯雯。

由於服下了藥物，雯雯對發生在自己身上的事件渾然不覺，直到隔年4月蔡男好友意外見到雯雯的裸照大吃一驚，隨即告訴當事人。雯雯得知後決定報警處理，警方在蔡男住處查扣13顆FM2、22張記憶卡及手機等證物。

蔡男原先只承認下藥迷昏雯雯，否認性侵，但在員警詢問他是否有指侵雯雯時，他鬆口，「是有摸啦，但沒有挖啦」，面對員警再度追問，蔡男語意含糊不清，讓員警忍不住質疑，「大家都是男人，你說你連手去攪她都沒有嗎？聽了真是會讓人生氣啦！」、「沒有整個挖進去裡面，只有在外面這樣攪嗎？」，要蔡男不要「好小（台語：說謊）」，蔡男才終於回答，「對啦」。

雯雯則是稱，當天在蔡男家施用K他命，喝了蔡男一杯從冰箱裡拿出來的果汁就不知不覺睡著了，等她睡醒已是隔天早上了，要下床時站不太穩，但身上衣著整齊，因為與他人有約所以匆匆忙忙就離開，後來才覺得陰部好像有被擴大的感覺，本來以為是前幾天太累才會睡著，所以也沒有詢問蔡男。

法院認為，蔡男偷拍、指侵犯行屬實，強制性交再加上多條毒品等罪嫌，判他應執行10年3月有期徒刑；蔡男入監服刑達假釋門檻後，高等法院5日核准假釋，裁定假釋期間付保護管束。

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