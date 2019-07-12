才新婚KTV撿屍嫌不夠帶摩鐵再上　無恥渣男還問麻吉：你要不要

▲陳男在KTV包廂性侵酒醉女子後，再帶到摩鐵開房二度性侵。（示意圖與本案無關／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子和朋友去唱KTV時，因把同行酒醉女子撿屍到摩鐵硬上，被法院判刑3年半，不過案件審理期間，同包廂的友人出庭當證人，除指被害人醉得不省人事外，還驚爆陳男在包廂時就已在廁所性侵被害人，出來還推薦他「要不要？」法官痛罵陳男「泯滅人性」，台北地檢署再依1個強制性交罪起訴陳男。

陳姓男子從事賣車為業，他在2017年剛新婚沒多久，就和朋友約在2月24日晚上10點到西門町的星聚點KTV唱歌，到隔天凌晨，大部分同行友人都陸續離開，剩下陳男和1名酒醉女子，另外朱姓男子則在包廂外走廊講電話。

▲被害人指控遭2度性侵，但關鍵證人後來才出庭，檢察官因此分2案起訴。（示意圖與本案無關／達志影像）

被害人指控，她當時因為覺得想吐，被陳男攙扶到包廂內廁所時，突然被陳男強行脫下黑白格紋窄裙、安全褲、內褲，再把她壓在馬桶上，從後面性侵，之後又變成陳男坐在馬桶上，強抓她的頭去口交，她拒絕並用力抬頭往後閃避。

後來陳男帶她出了廁所，又藉口要計程車送她回家，卻在路上要司機改變方向，帶她進了1間溫泉時尚旅館，她體力不支，見了床就倒下，沒想到又被陳男趁機性侵得逞，等醒來發現竟和陳男一起躺在摩鐵房間，才趕緊打電話向友人求援。

▲法官痛罵陳男把被害人當洩慾工具，還推介給友人，泯滅人性。（示意圖與本案無關／Pixabay）

台北地檢署首次偵辦此案時，因朱男沒到案，無法證明KTV包廂裡到底發生什麼事情，只能根據接電話的友人證詞，起訴陳男在摩鐵內趁機性交罪，法院審理時，朱男收到傳票出庭作證表示，他講完電話回包廂時，剛好看到被害人和陳男走出廁所，陳男宣稱「我剛『上』了她」，還問「要不要？」

高院痛罵陳男把被害人當洩慾工具，還想「推介」給朱男，「泯滅人性」，將陳男趁機性交部分判刑3年半，可上訴；而台北地檢署則是根據朱男證詞這個新事實、新證據，另外將陳男在包廂廁所內逼被害人口交部分，依強制性交罪起訴。

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