照看9歲女變性侵…妻子走入房嚇瘋質問　41歲男逃一天仍被逮

▲格倫米爾斯性侵9歲小女孩被妻子發現，逃跑仍被警方抓回。（圖／翻攝自St. Tammany Parish Sheriff警長辦公室）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國路易斯安那州（Louisiana）一名41歲男子日前被逮捕，因為當他的妻子走入他的房間時，竟然發現他在性侵一名僅9歲的小女孩。

綜合外媒報導，41歲的格倫米爾斯（Glenn Mills Jr.）10日在家照看一名9歲的小女孩，不料，妻子米蘭達（Miranda）突然返家並走入房內，撞見格倫米爾斯正在性侵小女孩的畫面。

米蘭達當下震驚不已，立刻直問格倫米爾斯為何作出此舉動，格倫米爾斯回答不出，逃出位於新奧爾良（New Orleans）東部的家，開著小貨車連夜逃跑，不過米蘭達隨後通報警方。

隔天下午，警方就在新奧爾良北部哈維市第二大道的家中發現格倫米爾斯，並以一級性侵罪及嚴重違反自然罪逮捕他，隨後將他安全居留於天主教傑斐遜城教區的懲教中心，等待之後檢察官起訴。