照看9歲女變性侵…妻子走入房嚇瘋質問　41歲男逃一天仍被逮

▲格倫米爾斯性侵9歲小女孩被妻子發現,逃跑仍被警方抓回。(圖/翻攝自St. Tammany Parish Sheriff警長辦公室)

記者林瑩真/綜合外電報導

美國路易斯安那州(Louisiana)一名41歲男子日前被逮捕,因為當他的妻子走入他的房間時,竟然發現他在性侵一名僅9歲的小女孩。

綜合外媒報導,41歲的格倫米爾斯(Glenn Mills Jr.)10日在家照看一名9歲的小女孩,不料,妻子米蘭達(Miranda)突然返家並走入房內,撞見格倫米爾斯正在性侵小女孩的畫面。

米蘭達當下震驚不已,立刻直問格倫米爾斯為何作出此舉動,格倫米爾斯回答不出,逃出位於新奧爾良(New Orleans)東部的家,開著小貨車連夜逃跑,不過米蘭達隨後通報警方。

隔天下午,警方就在新奧爾良北部哈維市第二大道的家中發現格倫米爾斯,並以一級性侵罪及嚴重違反自然罪逮捕他,隨後將他安全居留於天主教傑斐遜城教區的懲教中心,等待之後檢察官起訴。

