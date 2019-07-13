　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

托兒所狂虐64嬰！「性侵+偷拍幼童」傳給男友　最噁戀童女將假釋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼托兒所狂虐64嬰還錄影，女戀童癖將出獄。（圖／Devon and Cornwall Police）

▲ 喬治被稱為英國最可怕的女戀童癖。（圖／Devon and Cornwall Police）

國際中心／綜合報導

英國2009年發生一起震驚社會的虐童案，在普利茅斯一間托兒所工作的凡妮莎‧喬治（Vanessa George）涉嫌虐待數十名嬰幼兒，後因7起性侵兒童及6起散布及拍攝兒童猥褻照片的指控被判刑，被稱為英國有史以上最可怕的女性戀童癖。喬治不願說出所有曾遭她虐待的孩童姓名，導致許多家長長年來活在陰影之中。且她將在近期假釋，引起社會不安。

綜合英媒報導，喬治2009年傷害多達64名嬰幼兒，也承認她每天上班都至少會拍下8張對他們施虐的照片，並傳給在臉書上認識的男友布蘭查德（Colin Blanchard）。布蘭查德也是一名戀童癖，且領導一個戀童團體，成員包括喬治和另外3名女子。而喬治自己也有2名女兒，但已經公開與她斷絕關係。

案件曝光後，當局馬上關閉這家托兒所。兒童保護官員走訪180個可能接觸過喬治的家庭，將約200人集合在當地的教堂並告知他們，部分孩童可能已經被喬治拍下照片，引起恐慌。但喬治拒絕告訴警方所有受害者的名字，導致那些至今無法確定孩子是否曾受虐的家庭十餘年間都過著地獄般的生活。

假釋審查委員會7月宣布，喬治將在9月獲釋，原因是她對兒童已經沒有重大風險。雖然喬治被禁止前往當年犯案的普利茅斯附近，假釋通過的消息依舊點燃社會不安的情緒。

在7月的假釋聽審會上懇求不要釋放喬治的一名父親接受《太陽報》訪問時表示，他不知道自己年幼的女兒是否曾被喬治虐待，「如果我看到她（喬治），我一定會殺了她。就算我的女兒沒有受到虐待，我也會殺了她。」

這名父親說明，如今這些孩子到了會使用社群媒體的年紀，得知這起案件後也會向爸媽問道，自己究竟是否曾遭虐待，「而我不能回答是或不是。她（喬治）有10年的時間可以告訴我們（受害者名單），那段時間就像活在地獄裡，我們被迫這樣活過每一天。」

ET快訊
韓國瑜若贏初選　他憂國民黨面臨「五殺」無人能解
刺殺女友媽！2人到警局才知死訊「女兒崩潰痛哭」
3米長「鬼蝠魟」主動靠過來　潛水客愣2秒驚覺：牠在求救！

關鍵字：戀童,虐童,性侵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普嗆社群媒體偷偷讓他掉粉　「200名同溫層」聚集白宮力挺

美企遭中方關切！　紐時：科氏集團高層被告知不准出境

周末展開行動！計畫逮捕數百移民家庭　川普：合法請他們離開

托兒所狂虐64嬰！「性侵+偷拍幼童」傳給男友　最噁戀童女將假釋

她幸福出嫁！婚禮上見「祖父獨坐祖母照片前」背影...秒淚崩

「顧客就是神！」日本奧客扭曲思想　沖繩拉麵店老闆氣翻：只接外國客！

逾60隻鳥兒從天而降「眼睛鳥喙全爆血」　救援人員：像希區考克的恐怖片

失蹤36年！梵蒂岡少女獲報屍藏公主墓　開棺驚見公主骨骸也不見

402比12！眾院通過壓倒性法案　確保911受難者賠償金永遠用不完

蔡英文紐約會面多名美議員　美國會可能很快收到軍售F-16請求

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人去兒童游泳池！

川普嗆社群媒體偷偷讓他掉粉　「200名同溫層」聚集白宮力挺

美企遭中方關切！　紐時：科氏集團高層被告知不准出境

周末展開行動！計畫逮捕數百移民家庭　川普：合法請他們離開

托兒所狂虐64嬰！「性侵+偷拍幼童」傳給男友　最噁戀童女將假釋

她幸福出嫁！婚禮上見「祖父獨坐祖母照片前」背影...秒淚崩

「顧客就是神！」日本奧客扭曲思想　沖繩拉麵店老闆氣翻：只接外國客！

逾60隻鳥兒從天而降「眼睛鳥喙全爆血」　救援人員：像希區考克的恐怖片

失蹤36年！梵蒂岡少女獲報屍藏公主墓　開棺驚見公主骨骸也不見

402比12！眾院通過壓倒性法案　確保911受難者賠償金永遠用不完

蔡英文紐約會面多名美議員　美國會可能很快收到軍售F-16請求

溫網／謝淑薇闖進決賽超乎預期　感謝搭檔給力

大學以「居住地、經濟程度」作面試標準？家長聯盟籲教育部調查並懲處

「超級潔癖」他煮完飯立即清廚房！老婆懶洗碗回嗆　網看法兩極掀戰

奧迪「RS Q8」紐伯林賽道測試曝光　動力僅次於藍寶堅尼Urus！

南投「碰瓷男」自躺引擎蓋製造假車禍　警：哦…他是路倒常客

台灣分析師上海遭逮　楊世光點名黃國昌、陸委會應負責

電子票券帶動新購物時代！墨攻總經理黃少風：讓大家都能賺大錢

樂活雲林　新住民姐妹「體驗芳療」開拓工作領域與機會

桃園人想吃不用到台北　起家雞中壢中美店試營運

行車糾紛砍斷他的手　兇嫌開瓦斯對峙…警「捆山豬」式扛出來

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

國際熱門新聞

信開腿招桃花　女信徒集體躺地等..

最猛緝毒　軍人跳上潛艇狂砸艙蓋

撿手機跳軌　列車進站撞死她

峇里島最美景點「天堂之門」是假..

清水健爆AV新規　導演湊鼻聞前..

起落架艙門突關上　維修員頭遭夾..

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

臉書洩漏87萬用戶個資　被罰1..

與男友吵架暴怒　她一杓打爆眼鏡..

一張海灘夜景圖　引上萬網友崩潰

棱皮龜下蛋被捕　眾人群上騎乘…

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩..

悲情太空人　國家消失無法回地球

獲報少女屍藏公主墓　開棺驚見公..

更多熱門

相關新聞

5萬元交保！包圍虐童案保母家直播主道歉了

FB粉專《冠廷往事》的劉姓直播主上個月號召群眾包圍虐童案保母的住處，導致當地發生警民衝突。檢方調查後，發現劉姓直播主半年來已第3次滋事，11日將劉嫌等10餘名涉案人拘提。劉姓直播主12日以5萬元交保後，深夜在個人FB貼文稱，非常對不起老婆、小孩，「換來一身心狼狽、傷痕累累。」

半年滋事3次！灑冥紙丟雞蛋　直播主被送辦

無恥渣男KTV撿屍　問麻吉：你要不要？

傻大姐醉倒好友家　遭閨密未婚夫「趁機交疊壓床」

他持槍恐嚇！庭上一臉後悔　背後卻押家屬上床強X

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

逢甲大學宿舍變身高級飯店

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

信開腿招桃花　女信徒集體躺地等師父

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓猴

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！

Ella不想生沒戴套：畢竟我喜歡快樂

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

利菁貼證據：懷疑孫協志和夏宇童很久了

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面