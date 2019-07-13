托兒所狂虐64嬰！「性侵+偷拍幼童」傳給男友　最噁戀童女將假釋

▲ 喬治被稱為英國最可怕的女戀童癖。（圖／Devon and Cornwall Police）

國際中心／綜合報導

英國2009年發生一起震驚社會的虐童案，在普利茅斯一間托兒所工作的凡妮莎‧喬治（Vanessa George）涉嫌虐待數十名嬰幼兒，後因7起性侵兒童及6起散布及拍攝兒童猥褻照片的指控被判刑，被稱為英國有史以上最可怕的女性戀童癖。喬治不願說出所有曾遭她虐待的孩童姓名，導致許多家長長年來活在陰影之中。且她將在近期假釋，引起社會不安。

綜合英媒報導，喬治2009年傷害多達64名嬰幼兒，也承認她每天上班都至少會拍下8張對他們施虐的照片，並傳給在臉書上認識的男友布蘭查德（Colin Blanchard）。布蘭查德也是一名戀童癖，且領導一個戀童團體，成員包括喬治和另外3名女子。而喬治自己也有2名女兒，但已經公開與她斷絕關係。

案件曝光後，當局馬上關閉這家托兒所。兒童保護官員走訪180個可能接觸過喬治的家庭，將約200人集合在當地的教堂並告知他們，部分孩童可能已經被喬治拍下照片，引起恐慌。但喬治拒絕告訴警方所有受害者的名字，導致那些至今無法確定孩子是否曾受虐的家庭十餘年間都過著地獄般的生活。

假釋審查委員會7月宣布，喬治將在9月獲釋，原因是她對兒童已經沒有重大風險。雖然喬治被禁止前往當年犯案的普利茅斯附近，假釋通過的消息依舊點燃社會不安的情緒。

在7月的假釋聽審會上懇求不要釋放喬治的一名父親接受《太陽報》訪問時表示，他不知道自己年幼的女兒是否曾被喬治虐待，「如果我看到她（喬治），我一定會殺了她。就算我的女兒沒有受到虐待，我也會殺了她。」

這名父親說明，如今這些孩子到了會使用社群媒體的年紀，得知這起案件後也會向爸媽問道，自己究竟是否曾遭虐待，「而我不能回答是或不是。她（喬治）有10年的時間可以告訴我們（受害者名單），那段時間就像活在地獄裡，我們被迫這樣活過每一天。」