車內「交疊Play」！小三坐上面激動搖擺...正宮驚見怒告　她瞎喊：我有痔瘡

▲小三與人夫激情車震，還辯稱自己有痔瘡無法性行為。（圖／達志／示意圖）

地方中心／彰化報導

彰化一名李姓男子與前妻破鏡重圓之後，又跟另一名白姓女子展開不倫戀，正當2人在車內「劇烈搖晃」時，被元配當場抓包，吃上官司。法院審理時白女辯稱，自己剛開完痔瘡手術，傷口尚未癒合，沒有辦法激烈性交，沒想到李男卻全盤托出。法官依相姦罪判白女有期徒刑4月。

根據判決書，李男2017年9月與前妻復合，2人也再度辦理結婚登記，但沒想到再婚才1個月，他竟驅車與白女到一間農舍外發生性行為，正當2人用「女上男下」的姿勢在後座打得火熱時，一道光線射進車內，將2人嚇了一大跳。

原來正宮察覺不對勁，趕緊找了友人陪同抓姦，見到激情畫面的正宮則氣到頭頂冒煙，決定報警提告；白女則在此時下車猛搶李妻的手機，拉扯之間手機不慎被摔到地上，挨告毀損。

法院審理時，白女辯稱，「我們車子剛到那裡，還沒有停穩，李妻就來了，當天晚上我沒有跟李男發生關係，李男糖尿病很嚴重，我不知道他有沒有性功能」，又拿出醫院診斷書，強調自己不久前才到醫院進行痔瘡手術，「女上男下」的姿勢會影響到術後癒合，不可能發生。

但李男的證詞，卻啪啪啪地狂打白女的臉，他表示「當天晚上，我跟白女在農舍那裡就是在搞而已，搞到一半，她在上面我在下面，她抬頭看到外面有燈光，那時下午6、7點，看到燈光才跟我說怎麼會有燈光，我才起來看，是我太太進來」等語。

但法官審理後認為，痔瘡長在肛門上，術後不一定會影響到性交，不採信白女的說詞，依相姦罪判她有期徒刑4月，另依毀損他人物品罪處拘役20日，皆可易科罰金，全案可上訴。

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