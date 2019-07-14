勇警殉職！長官要求公祭唱「警察進行曲」　他嘆：放下官僚想法吧...掀熱議

▲25歲勇警李承翰因公殉職。（圖／記者翁伊森攝）

地方中心／綜合報導

鐵路警察李承翰3日晚間上台鐵152次自強號列車處理糾紛，沒想到卻遭鄭姓犯嫌持刀猛捅，送醫搶救11小時候仍宣告不治，消息一出，讓外界感到相當不捨。13日有網友PO文指出，有長官要求幾名同事在李承翰的告別式上演唱「警察進行曲」，此舉讓原PO感到相當不滿，直言，「可否暫時放下你們的官僚想法？」，掀起網友熱議！

李承翰因公殉職被追晉為巡官，告別式將於16日上午9時舉行，全國台鐵列車也將同步在11時40分鳴笛替他送行。一名網友在臉書粉絲專頁「靠北警察」中發文，李承翰的殉職讓大家十分哀慟，長官們也籌劃了一場隆重的公祭，讓這位勇敢的兄弟可以風光的離開。

▲殉職勇警李承翰追晉巡官，16日告別式全國火車將同步鳴笛送行。（圖／記者邱中岳翻攝）

話才說沒幾句，原PO便話鋒一轉指出，看到長官們要求，公祭的其中一個橋段要指派幾位同事上台演唱「警察進行曲」，「實在有點傻眼」。他表示，也許長官們是想將這首歌獻給李姓學長，但長官是否有想過，這樣的場合應該要慎選橋段，尊重家屬想法，而不是一意孤行決定？

原PO提到，長官們一直說要讓李姓同仁風光，「但從事發到現在，我們眼中看到的、體認到的，都是長官們在想著要如何博取版面，真的有為逝者和家屬著想嗎？回到眼前，不管是風光還是消費，是不是都該適可而止？而不是一味的以媒體曝光度和長官的感受為首要考量」。

文末，原PO更直言，「請求各位長官，可否暫時放下你們的官僚想法？可否暫時放下你們天馬行空的鬼點子？可否尊重學長的家屬，莊重而平靜的的讓學長離開呢？」

▲事發後，有民眾陸續送花到分駐所致意 。（圖／記者翁聖勳翻攝）

PO文曝光後，不少網友紛紛留言「不能安靜陪伴在學長旁邊就好嗎？讓學長的家屬好好陪學長最後一程，讓學長最後好好的看他親愛的家人朋友們！」、「叫長官來唱一段孝女白琴更能感動大家，而且絕對頭版！」、「我覺得請警監以上的官上去唱歌，才能更代表我們的哀痛」、「我希望能慎重考慮一下各位弟兄的安危，不是表面做的很好」、「國外把警消殉職視作政府的恥辱，無能保護好自己的員工；只有台灣會歌功頌德，把基層的苦難當作榮譽」、「不要再作秀了吧」。

▲警界長官要求同仁李承翰公祭上唱「警察進行曲」挨批作秀。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

【更多新聞】

影／最悲傷表揚會...狂揮20拳仍救不回勇警命！呂秉諭沉痛受獎：把獎金捐出去



鐵路勇警殉職！朱學恒423字曝真實社會「扭曲真相」：誰在乎警察？



輸血1萬8千cc！25歲勇警「肝臟破裂」大出血 搶救11小時仍殞命