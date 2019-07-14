不給插隊就逼車！他怒叭硬切頻急煞　惡劣行徑遭扣牌重罰

記者孫于珊／綜合報導

6月27日上午11時許，一名許姓男子在新北市開車從台64線快速道路銜接國道1號五股南下入口匝道時，遇到一輛黑色轎車（下稱小黑）想從左側插隊，許男不給插並按喇叭示警，但對方竟秒怒逼車！整個過程都被許男錄下檢舉，國道公路警察局已依法開罰。

▲黑色轎車硬要插隊！不給插就逼車，惡劣行徑已遭重罰。（圖／翻攝自臉書《國道公路警察》）

畫面中，每一輛車都乖乖排隊準備進入五股南下入口，但突然一輛小黑想從左側插隊，駕駛許男輕按一聲喇叭提醒，沒有要讓小黑插入的意思，小黑一插失敗就長按喇叭，還改從右側再插一遍，成功插隊後，小黑駕駛還搖下車窗且頻踩煞車，頗具挑釁意味，之後還上演螃蟹橫行、蛇行逼車、多次硬切等。

警方表示，小黑的行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項「變換車道未保安全距離」，可處3000元以上，6000元以下罰鍰；另依第43條1項3款，「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，這種危險駕駛行為可處6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，再依第43條第4項規定，吊扣汽車牌照3個月。

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