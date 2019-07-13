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健身房蒸氣室燙傷！他氣業者冷處理　法官判無罪…他要上訴

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▲▼健身房/極限運動中心(桃園南崁店)。（圖／翻攝自Google map）

▲桃園極限健身中心的蒸氣室燙傷小宇，雙方和解不成告上法院。（圖／翻攝自Google map）

記者孫于珊／桃園報導

健身房本是個能開心運動、促進身體健康，雕塑體態的好地方，但桃園市一名男子（下稱小宇），卻因在健身房內使用蒸氣室時，裡頭光線昏暗、霧氣瀰漫，沒注意到出氣口下方的高溫熱水，一腳直接踩在積水處而不幸被燙傷。小宇認為是健身房疏失，要求賠償，但經3次調解皆未有共識，小宇甚至覺得業者沒誠意想解決問題，於是依業務過失傷害告上法院，但法官一審判業者無罪！令小宇震驚又憤怒無奈，只能繼續上訴，希望能還他公道。

小宇表示，2016年12月9日晚上10點多，他騎車到台茂購物中心的極限健身中心運動，使用蒸氣室時，由於想換個位置，於是起身走了4至5步，不料悲劇發生，他沒看到上方在滴水，右腳直接踩好踩滿在積水處，一陣劇痛！腳隨即反射縮起，但為時已晚，醫生診斷為「淺二度右足部燒傷，佔總體表面積1%」。因腳底燙傷，走路姿勢也受到影響，腳踝連帶也受傷了，愛打籃球的小宇難過地說，他現在無法久站，何況是激烈運動......。

小宇更控訴，由於官司還在打，事隔至今已逾兩年半，業者寧願請律師也不願跟他好好談賠償，甚至對他漠不關心，發生事情的一個月內，業者主動致電訊問的次數5隻手指頭都算得出來，之後就不聞不問，也沒有針對該事件的專門聯絡人，讓他不知道找誰才好。小宇只希望業者賠償他的醫療費及他受傷不能工作的損失，但雙方經半年時間私下調解多次皆談不攏，最好只好交由法官裁決。

▲▼桃園極限運動中心南崁店評價差。（圖／翻攝自Google評論）

▲有網友反應該健身中心器材老舊等。（圖／翻攝自Google評論）

2018年12月25日判決結果出爐，小宇說，他看到業者「無罪」兩字，當庭傻眼飆罵，覺得司法沒有還他正義，但也只能再積極上訴。同時指出，健身房的器材很多都很舊了，恐有安全疑慮。其實Google評論上，也有許多人反應「裡面的器材很多都非常老舊，有些還已生鏽」等評語。小宇怒斥「難道要很多人受傷甚至死亡，業者才要重視嗎？」

針對這起事件，ETtoday記者致電該門市健身中心，但尚未得到謝姓主管回應；王姓公關則回覆，目前還在訴訟中，而一審判決已出，以判決內容為主，其他問題不方便多作回應，一切依法律程序處理。

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關鍵字：健身房,右腳,燙傷,極限健身中心,南崁,桃園,台茂,業務過失傷害

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