五股山區工廠前廢棄物莫名起火　小貨車遭波及車頭全毀

▲五股區壟鈎路上一處工廠前雜物堆突然起火，火勢波及一旁停放的紅色貨車。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市五股區壟鉤路巷弄內一處鐵皮工廠前，13日凌晨3時許突然起火燃燒，附近民眾見狀並聽聞聲響，立即打電話報警，警消接獲報案後趕抵現場，發現原來是一處雜物堆在燃燒，火勢還波及一旁紅色貨車，造成貨車車頭整個被燒熔，消防人員迅速拉出水線滅火，火勢也快被撲滅，所幸這起火警並無造成人員傷亡，而起火原因尚在調查中。

火災發生當下，疑似是壟鉤坑溪對岸的鄰居聽聞爆炸聲響進而查看，才發現火勢由堆放在路旁的木材等雜物開始燃燒，很快就延燒到一旁紅色貨車。民眾趕緊打電話報警，警消接獲報案後迅速趕抵現場，消防人員也隨即拉出水線滅火，火勢在30分鐘內就被撲滅，並無造成人員傷亡，僅一部停放在路邊的紅色貨車，車頭被燒得全毀剩骨架。

新北市消防局表示，這次火警燃燒面積大約10平方公尺，燃燒部分為工廠前的雜物堆，進而延燒到一旁紅色貨車車頭。據了解，壟鉤路死巷內的這處工廠平時罕無人煙，工廠的陳姓負責人在火滅後，被警方通知後才趕抵現場，陳男從家中趕來，發現火勢沒有波及到工廠，才終於鬆了一口氣。

陳姓負責人表示，當時工廠並沒有人在裡面作業，附近很少有人車經過，但不清楚雜物堆為何會起火，而遭波及的紅色貨車也並不是他所有，但究竟是什麼東西造成起火，亦或是有人為原因造成火警，還要等警方及火調人員還要經過調查後，才能進一步釐清。

▲消防人員拉著水線清理雜物堆的殘火。（圖／記者趙永博攝）



▲▼紅色貨車車頭全毀，被燒得剩下骨架。（圖／記者趙永博攝）



▲消防人員查看殘火是否有持續燃燒。（圖／記者趙永博攝）



▲消防人員在火災現場拉起封鎖線等待調查。（圖／記者趙永博攝）