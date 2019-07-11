保母疑虐嬰「天天摔2次」腦出血　2個孩子的爸爸抱屈：不可能

▲汐止保母疑虐嬰，家長跳出來抱屈：不可能！（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者孫于珊／綜合報導

新北市汐止區一名陳姓媽媽控訴，6個月大男嬰在2019年5月時疑遭一名保母施虐，每天摔1至2次，摔到腦出血縫近20針，目前警方及社會局已介入調查。不過，曾給該保母帶過的家屬跳出來抱屈，說他們認識的保母不會做出虐嬰這種慘忍事情。

▲男嬰腦出血縫近20針。（圖／翻攝自東森新聞）

一名爸爸向長期關注虐童、性侵案的「愛心正義哥」徐奕表示，他兩個孩子從2個月大開始都是給保母帶，一個帶到3歲，另一個帶到2歲多，後來因搬家離開汐止，小孩才離開保母家。現在小孩已經5歲和快3歲，還常吵著要去找保母玩。他認為，這年紀的小孩反應最真實，若保母對他們不好，小孩又怎麼還想去找她呢？

這名爸爸還說，他看過保母家裡環境，防範措施很標準，如：地板都有鋪軟墊，所有櫃子都有用保護措施，也誇獎保母對小孩很有耐心，幾乎是逆來順受。他也提到，一得知保母涉嫌虐嬰，他與老婆非常震驚！也跟另一個把小孩給保母照顧的媽媽聯繫，一致認為保母是位老實人，不會有虐嬰行為！

目前只能靜候司法調查；社會局也回應，該保母有執照，從103年底至今，第一次獲報疑似虐嬰，究竟是疏失還是有其他內幕，相關單位已介入調查。

▼汐止保母疑摔嬰施虐，當初才4月大男嬰因腦出血被送到加護病房。（圖／翻攝自東森新聞）

▼醫院診斷出男嬰是腦出血。（圖／翻攝自東森新聞）

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