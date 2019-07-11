無懼民眾嚇阻警告！內湖橘衣怪男沿路伸手「探索每台機車」

記者孫于珊／台北報導

台北市內湖區東湖國小附近，10日晚間竟出現不明男子沿路對每台機車伸出「魔爪」，試圖開啟未鎖好的機車置物箱。有路過民眾將過程用手機錄下來並PO上臉書社團「內湖讚」，提醒大家多多注意。

▲可疑橘衣男伸手探索每台機車置物箱，看是否能撈到寶？（圖／翻攝自臉書社團《內湖讚》）

原PO老公在留言處補充說，該男子疑似精神狀態不佳，沿路對每台機車置物箱都試圖撬開，太太發現後馬上將機車騎到他面前狂按喇叭示警，並大聲警告，但男子卻好像完全聽不到，頭也不抬地繼續「探索」下一台機車。原PO老公指出，在錄影前就有看到男子發現一台車箱未鎖的機車，翻找一下後，未尋獲值錢物品便直接蓋上椅墊，繼續尋找下一個目標。最後原PO才拿出手機，由後座的大兒子錄影跟拍。

原PO老公也稱，他趕到現場後，有跑去告知旁邊店家注意該名可疑男子，店家老闆及店內客人也站出來大聲警告他別亂來，但男子依然呈現「無敵狀態」繼續探索。網友看到PO文後紛留言：「好可怕」、「其實只要把車頭斜版拆開，裡面有條車廂線一拉，車廂就開了，動作快的話不用15秒就搞定」、「好險我停到地下室了」、「可能是社會太敗壞，現在只要不是拿刀亂殺人都覺得萬幸」；還有人反諷「人家只是好心『檢查』大家有沒有關好車廂蓋而已」。

警方表示，目前尚未接獲民眾報案，但只要一接獲通報，將會調閱監視器進行調查，以釐清男子行為動機。

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