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整頓五股垃圾山　新北市府剷除違法高汙染3業者違建

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▲▼新北市府團隊剷除汙染業者的違建。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北市府團隊剷除五股垃圾山汙染業者的違建。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

為解決五股垃圾山長期遭違法傾倒廢土及環境髒亂問題，繼6月率隊前往聯合稽查後，新北市市長指示公安小組會同環保局、警察局、消防局等相關單位，再次針對五股垃圾山地區3家屢次造成汙染並經告發後仍不改善之業者，優先拆除其違章建物，以展現強力執法決心。

市府公安小組表示，今日首案拆除之對象合泰事業有限公司，環保局前於108年6月21日查獲未經申請逕行於場內貯存或轉運廢棄物（廠區內有8個儲油槽，桶槽半拖車1臺，存有大量重油），未依許可證內容處理，已違反廢棄物清理法42條規定依法告發。

復於6月26日查獲未領有廢棄物處理許可文件，逕行廢棄物（廢潤滑油）處理，依違反廢棄物清理法第41條第1項及第46條第1項第4款規定，已移送檢察機關法辦，另因現場超存公共危險物品而未設置相關安全構造、設備部分，消防局已同步舉發罰鍰。

另一位陳姓業者經營的土方堆置場，堆置了砂石約6000立方米，屬應申請設置、變更及操作許可之堆置場類別，已依違反空氣污染防治法第24條規定，並已將該業者其移送法辦。第3案為永洲開發有限公司，該場從事土石方堆置，面積已達250平方公尺以上，因未鋪設遮雨、擋雨及導雨設施，已違反水污染防治法第18條規定，並依法告發。

該2案前經多次遭民眾及民代陳情，經環保局查獲告發並勒令停工後，仍無視公權力於同址繼續作業且有實質污染情形，違規情節重大，且涉及違反農發條例，從事非農用行為，違反區域計畫法，故優先將其違章構造強制拆除。

新北市府表示，除展現鐵腕針對嚴重違規業者開鍘外，後續相關局處將要求業者恢復地貌原狀，如再查有汙染環境之情形，將嚴懲重處，決不寬貸，市府各單位將不分晝夜，全面查察不法業者，讓新北市的環境及景觀不再遭受破壞，使市民樂居安居。

▲▼新北市府團隊剷除汙染業者的違建。（圖／記者陳豐德翻攝）

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